В ОП предлагают ввести обязательную авторизацию на "Госуслугах" при подаче жалоб о выборах

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Координационный совет при Общественной палате (ОП) РФ по общественному контролю за голосованием предлагает ввести авторизацию на портале госуслуг при подаче жалоб на нарушения в ходе избирательной кампании. В совете считают, что это поможет снизить число фейков, сообщил ТАСС в четверг первый зампредседателя координационного совета Александр Малькевич.

"В ходе выездного совещания координационного совета в Санкт-Петербурге мы обсуждали то, как защитить избирательные комиссии от вала фейковых жалоб, которые подаются через сайты. И поступило общее предложение, поскольку в совещании участвовали представители избиркомов Северо-Западного федерального округа, чтобы делать авторизацию через "Госуслуги", - сказал Малькевич.

По его словам, если заявитель авторизовался на портале госуслуг, то "тогда хотя бы понятно, что это не анонимный какой-то персонаж, не фейковый".