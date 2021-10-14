В Петербурге открылась выставка мировых проектов японского архбюро Nikken Sekkei

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Выставка мировых проектов одной из крупнейших в мире архитектурно-инжиниринговых компаний Nikken Sekkei открылась в Петербурге в четверг. Экспозиция под названием "Транзитно-ориентированный дизайн TOD" посвящена передовым подходам к организации городских пространств и приурочена к выходу российского издания книги "Комплексное развитие станций и городов. Сила очарования TOD".

"Уже имеющийся опыт развития сегодня в первую очередь Токио, как мегаполиса, показательно зарекомендовавшего правильность подхода транзитно-ориентированного проектирования, в принципы которого закладывается разрыв всех потоков - пешеходного, транспортно-общественного, подземного движения - и собственно, концентрация развития, как точки роста, которая удаляется от центра исторических городов. Транзитно-ориентированное проектирование уже внедряется в Москве", - сказал на открытии выставки вице-губернатор Петербурга Николай Линченко.

Он отметил также, что правительство города рассматривает транспортно-ориентированный подход в качестве перспективного с точки зрения развития общественного транспорта, метрополитена, системы магистралей непрерывного движения.

Выставка, которая организована в партнерстве с посольством Японии в России и Региональной творческой общественной организацией Союза архитекторов РФ, продлится по 29 октября.

Nikken Sekkei - японская архитектурная и инжиниринговая компания, основанная в 1900 году. На данный момент Nikken Sekkei является одной из крупнейших проектных фирм в мире и лидером в проектировании на рынке. Набор услуг компании включает градостроительное и архитектурное проектирование, ландшафтный дизайн, проектирование конструктивных и инженерных систем.