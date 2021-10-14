В ОП предложили исполнять гимн РФ на всех избирательных участках перед началом голосования

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Координационный совет при Общественной палате (ОП) РФ по общественному контролю за голосованием предлагает ввести на всех избирательных участках обязательное исполнение гимна России перед началом голосования на выборах. Об этом ТАСС сообщил первый зампредседателя координационного совета Александр Малькевич.

"Координационный совет в ближайшее время обратится с соответствующим предложением в ЦИК, чтобы перед началом голосования на всех избирательных участках звучал гимн РФ. Я думаю, что это будет красивая история", - сказал Малькевич.

Он уточнил, что такое решение было принято по итогам выездного заседания координационного совета в Санкт-Петербурге в четверг.

"Мы проанализировали итоги выборов и постановили, что трехдневному голосованию быть, альтернативы нет. Отметили важность и необходимость дистанционного электронного голосования", - добавил член ОП.

В свою очередь председатель координационного совета при ОП Максим Григорьев сообщил ТАСС, что в настоящее время готовит письмо на имя главы ЦИК Эллы Памфиловой с предложением об исполнении гимна РФ на всех избирательных участках.