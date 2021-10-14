Telegram грозит новый штраф в 4 млн рублей

МОСКВА, 14 октября./ТАСС/. Telegram могут снова оштрафовать за отказ удалить запрещенную информацию. Об этом ТАСС сообщили в мировом судебном участке № 422 Таганского района Москвы, куда поступил соответствующий протокол Роскомнадзора.

"В суд поступил протокол Роскомнадзора, составленный по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (отказ владельца сайта удалить информацию, обязанность удалить которую предусмотрена законодательством РФ). Дата рассмотрения этого протокола пока не назначена", - сказали в суде.

Мессенджер Telegram ранее был оштрафован на общую сумму 35 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент. В законную силу вступили пока два постановления о штрафах на 5 млн рублей, срок добровольного погашения еще нескольких истекает 24 октября и 7 ноября 2021 года.

С февраля Роскомнадзор составляет административные протоколы в отношении социальных сетей и мессенджеров, которые не удалили призывы участвовать в несанкционированных акциях, в том числе и к несовершеннолетним. Вышеуказанные ресурсы с начала года неоднократно привлекалась к административной ответственности за нарушение российского законодательства после отказа удалить запрещенный контент.