{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Telegram грозит новый штраф в 4 млн рублей

Речь идет о штрафе за отказ удалить запрещенную информацию
© Natee Meepian/Shutterstock/FOTODOM

МОСКВА, 14 октября./ТАСС/. Telegram могут снова оштрафовать за отказ удалить запрещенную информацию. Об этом ТАСС сообщили в мировом судебном участке № 422 Таганского района Москвы, куда поступил соответствующий протокол Роскомнадзора.

"В суд поступил протокол Роскомнадзора, составленный по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (отказ владельца сайта удалить информацию, обязанность удалить которую предусмотрена законодательством РФ). Дата рассмотрения этого протокола пока не назначена", - сказали в суде.

Мессенджер Telegram ранее был оштрафован на общую сумму 35 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент. В законную силу вступили пока два постановления о штрафах на 5 млн рублей, срок добровольного погашения еще нескольких истекает 24 октября и 7 ноября 2021 года.

С февраля Роскомнадзор составляет административные протоколы в отношении социальных сетей и мессенджеров, которые не удалили призывы участвовать в несанкционированных акциях, в том числе и к несовершеннолетним. Вышеуказанные ресурсы с начала года неоднократно привлекалась к административной ответственности за нарушение российского законодательства после отказа удалить запрещенный контент.

Теги
Россия
Минюст признал иноагентом НКО по защите прав человека "Якутия - наше мнение"
Читать полностью