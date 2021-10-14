Суд в Пскове отказался исключить журналиста Камалягина из реестра СМИ-иноагентов

ПСКОВ, 14 октября. /ТАСС/. Псковский областной суд отказал журналисту Денису Камалягину в отмене решения Минюста России о включении его в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента. Об этом в четверг сообщила объединенная пресс-служба судов Псковской области.

В конце прошлого года Минюст России дополнил реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, пятью физическими лицами, в том числе псковской журналисткой Людмилой Савицкой, которая является корреспондентом "Радио Свобода" (в России признано иноагентом) и ряда других сетевых изданий, а также главным редактором издания "Псковская губерния" Денисом Камалягиным.

"Псковский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение Псковского городского суда об отказе в удовлетворении иска журналиста Камалягина Д. Н., который просил признать незаконным решение Министерства юстиции России о включении его в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента. <...> Апелляционным определением судебной коллегии по административным делам Псковского областного суда решение Псковского городского суда от 7 мая 2021 года оставлено без изменения, апелляционная жалоба Камалягина - без удовлетворения", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, суду представили финансовые документы, подтверждающие получение Камалягиным денежных средств от иностранной организации.

Закон о СМИ-иноагентах приняли в 2017 году, в конце 2019-го документ расширили и на физических лиц.