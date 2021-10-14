Курганские власти планируют развернуть ковидный госпиталь на базе Дома ребенка

ТАСС, 14 октября. Курганские власти планируют развернуть ковидный госпиталь на 100 коек на площадке, где ранее располагался Дом ребенка, при ухудшении ситуации с пандемией. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе правительства Курганской области.

В соответствии с федеральным постановлением региональными властями было принято решение перевести в ведение главного управления социальной защиты все учреждения, где живут дети-сироты и дети, оставшиеся без родителей. В результате Дом ребенка было решено реорганизовать.

"Наличие лицензии на оказание медицинской помощи и соответствующих санитарным нормам и требованиям помещений в здании, где раньше располагался Дом ребенка, а также медицинского персонала позволит максимально быстро развернуть на этой базе ковидный госпиталь на 100 коек. <…> При ухудшении эпидситуации койки могут быть развернуты с 15 октября", - говорится в сообщении.

Когда необходимость работы госпиталя отпадет, на его базе планируют открыть реабилитационный центр для детей-инвалидов и молодых инвалидов.

После реорганизации воспитанников Дома ребенка отправили в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

"В Кипельский филиал центра помощи семье и детям № 1 переехали 10 детей, 12 детей направлены в Житниковский детский дом. Еще три ребенка переданы в замещающие семьи, семь детей находятся на плановом лечении в медицинских организациях Курганской области" - уточнили в пресс-службе.

С начала пандемии в Курганской области выявлено 35 683 случая коронавируса, при этом за последние сутки в регионе зафиксировано рекордное количество случаев заражения ковидом - 172.