В Ялте начался отопительный сезон

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 октября. /ТАСС/. Власти Ялты начали отопительный сезон в многоквартирных домах города, сообщила в четверг в своем Telegram-канале глава ялтинской администрации Янина Павленко.

"Филиал ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго" города Ялта и МУП "Ялтинские тепловые сети" начали подачу тепла в жилищный фонд с 14 октября. Планируется, что отопительный сезон продлится до 15 апреля 2022 года", - написала Павленко.

Мэр напомнила, что отапливать объекты здравоохранения и образования начали 4 октября, почти на две недели раньше срока.

Досрочно отопительный сезон стартовал во многих городах Крыма, в том числе Симферополе. Глава республики Сергей Аксенов ранее сообщал, что решение о подаче тепла принималось из-за падения температуры в помещениях ниже 18 градусов.