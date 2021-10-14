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Минюст признал иноагентом НКО по защите прав человека "Якутия - наше мнение"

В министерстве отметили, что организация добровольно просила признать ее иноагентом
Здание Министерства юстиции РФ Александр Щербак/ТАСС
Описание
Здание Министерства юстиции РФ
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Минюст России признал иноагентом некоммерческую организацию по защите прав человека "Якутия - наше мнение", созданную физлицом - иноагентом. Об этом сообщается на сайте министерства.

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"В соответствии с распоряжением Минюста России от 14 октября в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включена Автономная некоммерческая организация по защите прав человека и информированию населения "Якутия - наше мнение". Организация была создана российским физическим лицом, ранее внесенным в реестр, - Петровым С. Ю.", - сообщает Минюст.

В министерстве отметили, что организация добровольно просила признать ее иноагентом.

НКО-иноагенты обязаны предоставлять данные о персональном составе руководства, расходовании средств, аудиторской проверке, а также маркировать свои материалы с указанием данного статуса.

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