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Курганские власти рекомендовали школам увеличить каникулы из-за коронавируса

С конца сентября в регионе наблюдается рост заболеваемости

ТАСС, 14 октября. Власти Курганской области рекомендовали школам региона увеличить осенние каникулы из-за роста числа заражений коронавирусом. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе департамента образования Курганской области

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"Департамент предложил немного сместить сроки и увеличить продолжительность каникул, чтобы сбить рост заболеваемости. Но принимать наши рекомендации или нет будут сами учредители школ", - сказали в департаменте.

В Курганской области с конца сентября наблюдается рост заболеваемости. За последние сутки в регионе подтвердили 172 случаев заражения. Всего в регионе зарегистрировали 35 683 случая заражения.

Теги
РоссияКурганская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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