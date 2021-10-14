Курганские власти рекомендовали школам увеличить каникулы из-за коронавируса

ТАСС, 14 октября. Власти Курганской области рекомендовали школам региона увеличить осенние каникулы из-за роста числа заражений коронавирусом. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе департамента образования Курганской области

"Департамент предложил немного сместить сроки и увеличить продолжительность каникул, чтобы сбить рост заболеваемости. Но принимать наши рекомендации или нет будут сами учредители школ", - сказали в департаменте.

В Курганской области с конца сентября наблюдается рост заболеваемости. За последние сутки в регионе подтвердили 172 случаев заражения. Всего в регионе зарегистрировали 35 683 случая заражения.