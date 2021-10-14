Суд 8 ноября рассмотрит очередной протокол к Telegram за отказ удалить запрещенный контент

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Мировой суд в Москве 8 ноября рассмотрит административный протокол в отношении мессенджера Telegram за отказ удалить запрещенную информацию. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Судебное заседание назначено на 14:30 мск 8 ноября", - сказал собеседник агентства.

Мессенджер Telegram ранее был оштрафован на 35 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент. В законную силу вступили два постановления о штрафах на 5 млн рублей, сроки добровольного погашения еще нескольких истекают 24 октября и 7 ноября 2021 года.

С февраля Роскомнадзор составляет административные протоколы в отношении социальных сетей и мессенджеров, которые не удалили призывы участвовать в несанкционированных акциях, в том числе и к несовершеннолетним. Ресурсы с начала года неоднократно привлекалась к административной ответственности за нарушение российского законодательства после отказа удалить запрещенный контент.