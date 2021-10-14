В Новосибирске открыли новый сосудистый центр для помощи пациентам с проблемами сердца

НОВОСИБИРСК, 14 октября. /ТАСС/. Региональный сосудистый центр (РСЦ) для помощи пациентам с проблемами сердца открыли в Центральной клинической больнице новосибирского Академгородка. Оборудование центра позволяет не только делать быструю диагностику, но и в максимально короткие сроки провести хирургическую коррекцию для восстановления кровоснабжения в сосудах сердца и головы, сообщил журналистам на открытии РСЦ губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Ранее главный кардиолог министерства здравоохранения Новосибирской области, заведующий отделением Новосибирского областного клинического кардиологического диспансера Сергей Зенин сообщал, что в последние два года показатели смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в регионе прирастают. По словам кардиолога, это связано с отказами пациентов, которые боятся поступать в стационары для оказания помощи из-за пандемии. В октябре 2020 года он сообщал, что показатели уменьшения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в Новосибирской области ниже среднероссийских.

"Мы делали сами для себя и получилось сделать все, что задумано. Не скрою, у нас были проблемы с подрядчиками. К сожалению, это такая частая ситуация, когда строители подводят, но тем не менее, некоторое дополнительное время, которое потребовалось на ремонтные работы, позволило медикам купить оборудование, которое необходимо для немедленного запуска этого сосудистого центра", - сказал Травников.

Четырехэтажное здание центра вмещает приемное отделение с комнатой для посетителей, помещения для первичного осмотра пациента, экстренную операционную, помещения с оборудованием МРТ и КТ, рентгенодиагностический кабинет, а также отделения функциональной и консультативной диагностики. РСЦ оборудован ангиографическим комплексом - дорогостоящим аппаратом, который позволяет медикам в операционной исследовать, есть ли у пациентов нарушение проходимости сосудов.

"Региональный сосудистый центр стал очень важным дополнительным элементом в системе маршрутизации больных с острым коронарным синдромом и нарушениями кровообращения, что позволит оказывать помощь как можно быстрее и, самое главное, с учетом всех высокотехнологичных методов лечения", - отметил главный кардиолог Минздрава РФ Сергей Бойцов.

Также в центре предусмотрено отделение реабилитации с тренажерами с биологической обратной связью для разработки моторики мелких и крупных суставов и восстановления функции ходьбы. Наряду с реабилитационным тренажерным оборудованием будут использоваться и специальные физиотерапевтические методы снижения болевых синдромов, повышения тонуса мышц. Как уточнили ТАСС в пресс-службе правительства региона, сейчас в Новосибирской области действуют 12 первичных сосудистых отделений и региональные сосудистые центры - на базе Новосибирской областной больницы (PСЦ №2) и Городской больницы № 1 (PCЦ №1). Также центры работают на базе Дорожной клинической больницы и НМИЦ имени академика Мешалкина.

О нацпроекте

Снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний является одной из целей национального проекта "Здравоохранение". Для достижения этого разработано восемь федеральных проектов в рамках нацпроекта, еще два федеральных проекта, исполнителями которых является Минздрав России, включены в национальный проект "Демография". Основной ресурс для снижения смертности - сокращение смертности россиян в трудоспособном возрасте. Снижение этого показателя до 350 случаев на 100 тыс. населения запланировано в нацпроекте "Здравоохранение".