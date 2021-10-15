Что нужно знать о переписи населения

Первая полноценная перепись в Российской империи прошла в 1897 году. Население на территории, соответствующей современным границам РФ, на тот момент составляло 67,5 млн человек.

В СССР всего было семь общих опросов. В 1926 году на территории РСФСР проживали 100 млн 891 тыс. человек. До начала Великой Отечественной войны численность населения непрерывно росла и достигла 108 млн 379 тыс. человек.

В 1946 году, по оценке Росстата, население РСФСР составляло 97 млн 457 тыс. человек и смогло вернуться к отметке в 100 млн лишь в 1949 году.

Согласно первой общесоюзной послевоенной переписи населения 1959 года, в РСФСР жили 117 млн 534 тыс. человек. В 1970-м этот показатель составил 130 млн 79 тыс., в 1979-м — 137 млн 551 тыс.

По данным последней общесоюзной переписи 1989 года, население РСФСР составляло 147 млн 401 тыс. человек.