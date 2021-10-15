Что нужно знать о переписи населения

Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года на большей части территории России, а в отдаленных и труднодоступных территориях продлится до 20 декабря. Рассказываем, зачем она нужна и какие вопросы будут в анкете.
Что такое перепись населения?
Это учет всех людей на территории. Перепись проводится не реже чем раз в десять лет. Прошедшие подготовку люди проходят по всем домам в стране. В этом году впервые свои данные можно отправить самостоятельно через портал госуслуг и на участках в МФЦ.
В анкете спрашивают: возраст, национальность, семейное положение, жилищные условия — всего около трех десятков вопросов.
Как менялась численность населения в России?
Первая полноценная перепись в Российской империи прошла в 1897 году. Население на территории, соответствующей современным границам РФ, на тот момент составляло 67,5 млн человек.
В СССР всего было семь общих опросов. В 1926 году на территории РСФСР проживали 100 млн 891 тыс. человек. До начала Великой Отечественной войны численность населения непрерывно росла и достигла 108 млн 379 тыс. человек.
В 1946 году, по оценке Росстата, население РСФСР составляло 97 млн 457 тыс. человек и смогло вернуться к отметке в 100 млн лишь в 1949 году.
Согласно первой общесоюзной послевоенной переписи населения 1959 года, в РСФСР жили 117 млн 534 тыс. человек. В 1970-м этот показатель составил 130 млн 79 тыс., в 1979-м — 137 млн 551 тыс.
По данным последней общесоюзной переписи 1989 года, население РСФСР составляло 147 млн 401 тыс. человек.
Перепись населения в современной России
После распада Советского Союза первая перепись прошла в 2002 году. В то же время Госдума приняла закон "О Всероссийской переписи населения", согласно которому массовое анкетирование должно быть организовано не реже чем раз в десять лет.
В следующий раз граждан РФ опросили в 2010 году. Тогда выяснилось, что население России снизилось со 145,2 млн до 142,9 млн человек.
В 2014 году после вхождения Крыма в состав РФ на полуострове прошла отдельная перепись.
Перепись 2020 года
Следующая перепись населения должна была пройти в октябре 2020 года, но ее основную часть перенесли из-за пандемии коронавируса сперва на апрель 2021-го, затем на сентябрь. В труднодоступных регионах (северные районы, часть Сибири, Дальнего Востока, Северного Кавказа) опрос проходит с октября 2020 года.
Зачем она нужна?
Перепись помогает уточнить данные статистики, и так государство может узнать о жизни россиян. Данные о работе помогут изучить рынок труда, о национальностях — какие коренные народы находятся в зоне риска, о возрасте — для планирования социальных объектов.
Как проходит перепись?
Переписчики собирают информацию обо всех жителях страны вне зависимости от гражданства. Условие для иностранцев — проживание в России больше года.
Раньше специалисты ходили по домам с бумажными анкетами, в этот раз опрос проведут с планшетами. Также можно заполнить данные самостоятельно на портале госуслуг, часть информации загрузится автоматически из профиля.
Если человек не хочет пускать переписчика к себе домой и не имеет возможности пройти опрос на портале, то организаторы обещают открыть переписные участки в МФЦ.
Результаты Росстат планирует опубликовать в течение 2022 и 2023 годов.
Кто такой переписчик?
Опрашивать россиян может любой гражданин РФ старше 18 лет, прошедший трехдневное обучение, где расскажут, как заполнять анкету и задавать вопросы. Переписчиков набирают региональные отделения Росстата.
Перед началом анкетирования он должен представиться и рассказать о цели визита. При необходимости переписчик показывает свое удостоверение и паспорт.
Все бланки заполняются со слов опрашиваемых и без предоставления документов, даже если ответы звучат абсурдно. Поэтому по результатам прошлой переписи в Москве было зафиксировано 46 джедаев и 20 эльфов.
Как стать переписчиком?
Переписчиков набирают отделения Росстата в регионах. Желающих вносят в базу данных, после им предлагают пройти трехдневное обучение.
Каждому специалисту выделяют свой участок, в среднем на одного работника приходится до 550 человек. Координируют и проверяют работу на местах контролеры, обычно это люди, которые уже работали на прошлых анкетированиях.
Переписчику выдадут удостоверение, планшет, шарф, накидку со светоотражающими элементами и фонарь, чтобы легче было найти дом, если стемнело.
МВД предоставляет Росстату список домов с неблагополучными жильцами, в такие места специалистов будут сопровождать полицейские. В воинских частях, исправительных колониях перепись проводят сотрудники.
За месяц работы переписчику заплатят 18 тысяч рублей, контролеру — 20 тысяч.
Какие вопросы будут в анкете?
Имя и фамилию спрашивают для того, чтобы не записать одного и того же человека дважды, в анкету их вносить не будут. Данные о жилье, доходах подтверждать не нужно, а паспорт переписчик требовать не вправе.
Всего есть три формы переписных листов с маркировками "Л", "П", "В". В листах "Л" вопросы для постоянно проживающих в России о личности, образовании, семейном положении, занятости. Форма "П" — о жилищных условиях. "В" — для иностранцев, живущих в России, заполняется информация о цели приезда, гражданстве.
Отвечать на вопросы можно только людям старше 14 лет, о младших информацию сообщают родители.