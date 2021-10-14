Расходы на борьбу с коронавирусом в Башкирии возросли до 20 млрд рублей

УФА, 14 октября. /ТАСС/. Затраты Башкирии на борьбу с коронавирусной инфекцией достигли 20 млрд рублей. Сложный финансовый период удалось пройти благодаря федеральной поддержке, сообщил глава республики Радий Хабиров в четверг на заседании совета по правам человека.

"Мы из бюджета республики потратили уже, наверное, под 20 млрд рублей только на борьбу с коронавирусом. Был действительно тяжелый период, вал болезни такой, что наши финансовые возможности не поспевают. Но мы сейчас благодаря поддержке федерального правительства "кредиторку" уменьшили", - сообщил Хабиров.

В сентябре 2020 года премьер-министр республики Андрей Назаров сообщил, что финансирование мер по борьбе с коронавирусной инфекцией в Башкирии составило 12 млрд рублей. Большую часть этой суммы выделили из регионального бюджета.

С начала пандемии в регионе построили новые инфекционные больницы в Уфе и Стерлитамаке. Стоимость первого составила 1,8 млрд рублей.