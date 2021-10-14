Орловские власти запретили проведение массовых мероприятий с 18 октября

ТАСС, 14 октября. Власти Орловской области с 18 октября запретили проведение массовых мероприятий в регионе и рекомендовали работодателям отправить на дистанционную работу сотрудников старше 60 лет, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"С 18 октября в Орловской области вводится запрет на массовые мероприятия в связи с эпидемобстановкой. Руководителям хозяйствующих субъектов рекомендовано обеспечить перевод сотрудников старше 60 лет на дистанционный режим работы",- говорится в сообщении.

По данным управления Роспотребнадзора по Орловской области, за семь дней показатель заболеваемости коронавирусом в регионе на 27% превысил значения, зафиксированные на предыдущей неделе. На 33% увеличилось количество заболевших среди работающего населения области.

По данным регионального оперативного штаба, в Орловской области с начала пандемии выявили 48 653 случая заражения коронавирусом, выздоровели 45 676 человек, 1 023 пациента умерли. Первым компонентом вакцины от коронавируса привились более 244 тыс. жителей региона, завершили вакцинацию около 219 тыс. человек - более 37% от взрослого населения области.