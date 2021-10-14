В Тбилиси проходит многотысячный митинг за освобождение Саакашвили

ТБИЛИСИ, 14 октября. /ТАСС/. Оппозиционная партия "Единое национальное движение" в Тбилиси на площади Свободы проводит многотысячный митинг с требованием освободить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом в четверг сообщает корреспондент ТАСС с места проведения мероприятия.

Митинг начался с минуты молчания в память о девяти погибших в результате частичного обрушения жилого дома в городе Батуми 8 октября. Политических выступлений пока нет. На сцене поют известные грузинские исполнители песен. Площадь Свободы полностью заполнена людьми, часть из которых вышли за пределы и находятся на проспекте Руставели. Еще с раннего утра в грузинскую столицу направились колонны автомобилей из разных регионов страны. На пути их следования сторонники правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" устраивали "коридоры позора" и встречали митингующих вениками.

Сцена для выступлений политиков расположена перед зданием горсовета Тбилиси. Движение по площади Свободы и смежным проспектам, а также улицам перекрыто еще с первой половины дня. Поступают сообщения, что к зданию парламента и Дому правительства, расположенным недалеко от места митинга, стянуты отряды специального назначения.

Организаторы митинга обещают прочитать обращение Саакашвили к народу, а также призвать жителей прийти на выборы и проголосовать за оппозицию.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября накануне первого тура выборов в местные органы власти. Сейчас он содержится в тюрьме города Рустави, где объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. Он покинул Грузию в 2013 году, после чего против него там возбудили четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены вердикты - суд заочно приговорил его к трем и шести годам тюрьмы.