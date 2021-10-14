Генконсульство РФ в Харькове назвало взлом своих аккаунтов информационной провокацией

КИЕВ, 14 октября. /ТАСС/. Генеральное консульство России в Харькове расценивает взлом своих страниц в социальных сетях как информационную провокацию. Вопрос относительно этого инцидента будет решаться между Украиной и Россией на дипломатическом уровне, сообщил в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС руководитель генконсульства Игорь Демяненко.

"Мы восприняли это как информационную провокацию, которая не свидетельствует о качественности подхода с украинской стороны к соблюдению Венской конвенции о консульских сношениях", - отметил он, добавив, что "вопрос будет решаться по дипломатическим каналам между МИД России и МИД Украины".

Демяненко рассказал, что такая ситуация сложилась впервые, и подтвердил, что доступы к аккаунтам генерального консульства в социальных сетях уже восстановлены, а на официальном сайте дипломатического представительства размещено сообщение о том, что опубликованная ранее злоумышленниками на страницах генконсульства информация является недействительной. При этом он отметил, что после инцидента количество подписчиков на страницах генконсульства возросло в пять раз. Кроме того, добавил он, дипломатическое представительство в течение дня получало звонки от украинских граждан, которые высказывали "крайнее изумление" в связи с появившейся в соцсетях информацией и отмечали, что не верят в ее правдивость.

Ранее в четверг стало известно о взломе аккаунтов генерального консульства РФ в Харькове в социальных сетях Instagram и Facebook: на странице консульства появилось поздравление с Днем защитников и защитниц Украины (14 октября), в записи также содержались провокационные высказывания в адрес российского руководства якобы от имени сотрудников консульства. После хакерской атаки генконсульство потеряло доступ к управлению аккаунтами. Позднее доступ к аккаунтам был восстановлен. Посольство РФ в Киеве направило в МИД Украины вербальную ноту с просьбой начать расследование украинскими компетентными органами ситуации со взломом аккаунтов генконсульства РФ в социальных сетях.