Разница в зарплате мужчин и женщин на схожих позициях в России составляет почти 30%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Показатель гендерного неравенства в зарплатах в России выше, чем в Европе, разница в зарплатах мужчин и женщин на схожих позициях составляет 29%, заявил в четверг министр труда и социальной защиты Антон Котяков на Евразийском женском форуме.

"Дифференциация заработной платы по гендерному признаку, которая сегодня существует в Европе, находится в диапазоне 16-19% между мужчинами и женщинами, в России этот показатель выше - 29%", - сказал он на сессии "Социальные изменения 2030. Миссия женщин в достижении инклюзивного устойчивого развития".

Министр добавил, что только 36,5% работающих женщин довольны заработной платой, при этом порядка 80% женщин удовлетворены условиями труда.

Он также отметил, что 58% из общего числа россиян с высшим образованием составляют женщины.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в России 78 млн населения составляют женщины, а в структуре занятости доля работающих женщин составляет 49%.