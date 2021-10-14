В московский гид "Мишлен" войдут 69 ресторанов

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Московский гид "Мишлен" будет состоять из 69 заведений, заявил международный директор гидов Гвендаль Пулленнек в четверг перед церемонией вручения звезд "Мишлен" ресторанам Москвы, передает корреспондент ТАСС.

"Всего 69 ресторанов, которые стали частью выпуска для Москвы", - сказал Пулленнек.

Церемония вручения звезд "Мишлен" московским кафе и ресторанам пройдет в четверг вечером в столичном концертном зале "Зарядье". Москва стала первым городом СНГ, в котором "Мишлен" отметит заведения своими звездами и специальными знаками, а Россия - 33-й страной, для городов которой подготовлен самый авторитетный в мире гастрономический гид.