Путин наградил пятерых жителей Якутии за помощь при тушении лесных пожаров

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин наградил почетными грамотами пятерых жителей Якутии за организацию аварийно-спасательных работ во время тушения пожаров в республике. Соответствующий указ главы государства опубликован в четверг на портале официальных правовых актов.

"За умелую организацию и проведение аварийно-спасательных работ при тушении лесных пожаров на территории Республики Саха (Якутия) наградить Почетной грамотой Президента Российской Федерации: Александрова Николая Павловича - первого заместителя главы муниципального района "Сунтарский улус (район)" Республики Саха (Якутия); Винокурова Айыллаана Васильевича - заместителя директора автономной некоммерческой организации "Центр по работе с волонтерами Республики Саха (Якутия)", - говорится в тексте документа.

Также в списке награжденных - студент Якутского филиала Юридического полицейского колледжа Алексей Леонтьев, глава администрации муниципального образования "Таттинский наслег" Егор Павлов и первый зампредседателя правительства Якутии Дмитрий Садовников.

Пожароопасный период 2021 года стал для Якутии наиболее сложным. По данным Авиалесоохраны на 13 октября, в Якутии в 2021 году по сравнению с прошлым годом зафиксировано на 20% меньше пожаров, но пройденная огнем площадь на 20% больше, в том числе в лесах (на 47% больше). Ранее глава Якутии Айсен Николаев отмечал в интервью ТАСС, что ущерб лесному фонду Якутии от пожаров в этом году, по предварительным данным, оценивается в 1,6 млрд рублей.