Комитет Думы по экологии поддержал штрафы до 30 тыс. рублей за выброшенных питомцев

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды поддержал проект поправок в Кодекс РФ об административных правонарушениях, включающий в том числе введение штрафа до 30 тыс. рублей за оставление домашних животных без владельца. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил первый замглавы комитета и один из авторов инициативы Владимир Бурматов по итогам заседания комитета в четверг. Комитет выступает соисполнителем по законопроекту и направит свое заключение в профильный комитет по госстроительству и законодательству.

Документ был внесен в Госдуму в июле, вторым автором инициативы выступил председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Так, за несоблюдение требований к содержанию домашних животных, в том числе оставление их без владельца, предлагается ввести штраф в размере до 3 тыс. рублей для граждан, до 15 тыс. рублей для должностных лиц, до 30 тыс. рублей для юридических лиц. Кроме того, за жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния гражданам может грозить штраф до 15 тыс. рублей, должностным лицам - до 30 тыс. рублей, юридическим лицам - до 100 тыс. рублей.

Документ также вводит штрафы для владельцев приютов за несоблюдение требований к осуществлению деятельности по обращению с животными. Для должностных лиц он может составить до 15 тыс. рублей, для юридических лиц - до 30 тыс. рублей. За ненадлежащее обращение с бездомными животными гражданам грозит предупреждение или штраф до 5 тыс. рублей, должностным лицам - штраф до 15 тыс. рублей, юридическим лицам - до 50 тыс. рублей.

Проект также вводит административное наказание за содержание и использование животных, включенных в перечень запрещенных к содержанию, если такие действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния. За такое правонарушение гражданам грозит штраф до 15 тысяч рублей, должностным лицам - до 50 тыс. рублей, юридическим лицам - до 150 тыс. рублей.

Цирки и зоопарки

В КоАП предлагается прописать штрафы за несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях. Для граждан они могут составить до 15 тыс. рублей, для должностных лиц - до 30 тыс. рублей, для юридических лиц - до 100 тыс. рублей. За ненадлежащее содержание животных в цирках и зоопарках, а также их использование в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах без лицензии или с нарушением требований предлагается для должностных лиц ввести штраф до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - до 200 тыс. рублей.

Полномочиями по возбуждению и рассмотрению дел об указанных правонарушениях предлагается наделить региональные органы ветеринарного контроля, а также Росприроднадзор и Россельхознадзор.