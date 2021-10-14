Эксперт: расширение авиасообщения может привести к росту заболеваемости ковидом в России

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Возобновление авиасообщения России еще с девятью странами может привести к росту заболеваемости ковидом, однако полная его остановка влечет негативные последствия для экономики, считает врач-инфекционист Светлана Ищенко.

"Особенность этого вируса в том, что он мутирует постоянно. По одному региону полетает, побродит, поменяет свою оболочку, а потом идет в следующий регион. Конечно, это может поднять заболеваемость, но с другой стороны, если полностью все перекрывать, страдает сильно экономика", - сказала она ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос.

Врач-терапевт, пульмонолог, работающий в красной зоне, Алексей Никишенков в свою очередь добавил, что для того, чтобы понять, насколько расширение авиасообщения повлияет на рост заболеваемости, нужно проанализировать уровень вакцинации в открытых для туристов из РФ странах. "Если в перечне этих стран процент привитых больше 70%, то, я думаю, что существенно сказаться [на заболеваемости] открытие авиасообщения с этими странами не должно. Если это развитые страны, в которых население почти полностью вакцинировано, то какого-то принципиального прироста [заболевших ковидом] не будет", - сказал он.

Ранее в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что с 9 ноября Россия возобновляет авиасообщение еще с девятью странами, в числе которых: Багамы, Иран, Нидерланды, Норвегия, Оман, Словения, Тунис, Таиланд и Швеция.