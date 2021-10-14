Представитель ВОЗ в России выступила за создание мировой платформы по борьбе с ковидом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович выступила за создание общей мировой платформы, посредством которой системы здравоохранения различных стран могли бы быстро обмениваться информацией по борьбе с пандемией.

"Я надеюсь, что мы можем сейчас через голос женщин <...> сказать миру, что солидарность - самое главное. Но солидарность не только в том, чтобы делиться продуктами, но и знаниями [о вирусах] <…> У нас очень много возможностей. Моя большая просьба к Евразийскому женскому форуму, чтобы пригласить всех женщин, всех ученых мира, чтобы прислушиваться к науке, и как внутри стран, так и между странами сделать общую платформу <…> Потому что так можно помочь всему миру", - сказала она, выступая по видеосвязи на сессии "Мир в эпоху пандемии и после нее. Наша готовность противостоять" в рамках III Евразийского женского форума.

По словам Вуйнович, ей хотелось бы, чтобы мир быстрее справился с коронавирусной инфекцией, и отметила, что в начале пандемии между странами "было недостаточно солидарности".