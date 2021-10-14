Во Франции призывают к переговорам по охране биоразнообразия в морях и океанах

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Франция призывает возобновить переговоры по охране биоразнообразия в морях и океанах. Об этом заявил в четверг директор по европейским и международным связям Французского агентства по биоразнообразию Сириль Барнериа на пленарном заседании конференции по устойчивому развитию и ESG-трансформации (ESG - environmental (экология), social (социальные аспекты), governance (управление).

По его словам, имеющиеся показатели свидетельствуют о загрязнении окружающей среды в полярных регионах, которые являются центром биоразнообразия. "Следует возобновить переговоры по охране биоразнообразия в открытых морях и океанах", - указал Барнериа.

Он также подчеркнул, что данные переговоры необходимы для обеспечения защиты океана не только в особых международных зонах, но и для того, чтобы обеспечить надежную защиту охраняемых морских зон.

В свою очередь президент Парижского форума мира Паскаль Лами в своем выступлении выразил благодарность организаторам конференции и ректору МГИМО Анатолию Торкунову, который является сопредседателем франко-российского Форума гражданских обществ "Трианонский диалог", основанного по инициативе президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона.

Первая российская международная открытая конференция по устойчивому развитию и ESG-трансформации проходит в четверг в МГИМО в рамках XIII Конвента Российской ассоциации международных исследований (РАМИ) "К 30-летию внешней политики новой России".