В Танзании заявили, что граждане страны приезжали бы в Россию по "вакцинным" турам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Танзанийцы приезжали бы по программе вакцинного туризма в РФ на фоне дефицита таких препаратов в своей стране, сообщила ТАСС министр здравоохранения республики Дороти Гважима в кулуарах III Евразийского женского форума.

Глава Минздрава подтвердила, что в Африке и, в частности, в Танзании сохраняется дефицит вакцин. На данный момент из 60 млн граждан республики вакцинирован лишь 1 млн. "Перед тем, как мы наладили поставки вакцин в Танзанию, нам приходилось выезжать в различные страны, чтобы вакцинироваться, поэтому если Россия ликвидирует ограничения, то жители Танзании обязательно приедут. И Россия, и Танзания в сложившихся обстоятельствах теряют большое количество возможностей", - отметила она.

Танзания получила порядка 1,5 млн доз вакцины Johnson&Johnson, а также 1,65 млн доз Sinopharm, которые на следующей неделе начнут предлагать танзанийцам.

"Вакцинные" туры в РФ для иностранных туристов могут быть запущены до конца года, сообщала журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова в начале сентября. Приостановка авиасообщения с Танзанией была продлена до 1 ноября в связи с эпидситуацией в стране.