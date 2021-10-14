Эксперты: около 13% видов птиц в Европе находятся под угрозой исчезновения

ЛОНДОН, 14 октября. /ТАСС/. Почти 13% видов птиц в Европе находятся под угрозой исчезновения, а еще 6% - потенциально уязвимы. Об этом сообщает в четверг газета The Guardian со ссылкой на международную орнитологическую организацию BirdLife International.

У еще 30% видов пернатых наблюдается снижение популяций. Эти данные получены на основе наблюдений экспертов и добровольцев в 54 странах. Результаты основаны на категориях и критериях "красного" списка Международного союза охраны природы и природных ресурсов (МСОП/IUCN).

По мнению исследователей, основными причинами сокращения популяций птиц являются утрата среды обитания, интенсификация сельского хозяйства, чрезмерная эксплуатация природных ресурсов, загрязнение окружающей среды и нерациональные методы ведения лесного хозяйства.

"Это (причины сокращения численности птиц - прим. ТАСС) системные угрозы, и они во многом связаны с тем, как живет наше общество и как мы используем ресурсы", - сказала глава отдела сохранения птиц Европы и Центральной Азии BirdLife International Анна Станева.

В то же время благодаря целенаправленным действиям начала восстанавливаться численность некоторых видов. Так, вследствие запрета на использование пестицидов, таких как ДДТ, и борьбы с браконьерами в Европе увеличилась популяция красных коршунов.

Умножению некоторых видов поспособствовали, по утверждению орнитологов, климатические изменения. Не находится больше под угрозой исчезновения пятнистый веретенник, что эксперты связывают с повышением весенних температур в Исландии, где проживает около 47% их популяции в Европе. Ареалы обитания некоторых средиземноморских видов, таких как малая белая цапля и золотая щурка, расширились до Великобритании и ряда районов Северной Европы из-за более теплых зим.