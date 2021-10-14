Шиловских: поликлиника на Урале поможет снизить инвалидность по глаукоме

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Новая поликлиника площадью 1,3 тыс. кв. м, которую планируют открыть летом 2022 года в Екатеринбурге, поможет снизить инвалидность по глаукоме. Об этом сообщил журналистам в четверг генеральный директор Екатеринбургского центра МНТК "Микрохирургия глаза" Олег Шиловских.

Глаукома - большая группа глазных заболеваний, характеризующаяся постоянным или периодическим повышением внутриглазного давления с последующим развитием типичных дефектов поля зрения, снижением остроты зрения и атрофией зрительного нерва. Все существующие методы лечения способны лишь приостановить или замедлить потерю зрения.

"Мы открыли 15 лет назад мини-поликлинику в городе, решили попробовать, что будет меняться, если мы просто организуем грамотно поток, потому что глаукома ведет к необратимой слепоте всегда, вопрос: когда человек ослепнет. <…> Мы попробовали на очень небольшой площадке, и это дело пошло, сегодня там 300 кв. м, мы не можем развиваться. И сейчас у нас новый проект в центре города, <…> будет новая поликлиника, я надеюсь, мы летом откроем ее уже, и там 1 300 кв. м. <…> Первый год работы этой поликлиники специализированной сразу снизит инвалидность по глаукоме", - сказал Шиловских.

Он отметил, что решение проблемы глаукомы лежит не в плоскости технологий хирургии, а в плоскости организации пациентов. Продолжается подготовка оборудования и кадров.

О МНТК "Микрохирургия глаза"

2 ноября 1988 года академиком С. Н. Федоровым в столице Урала открыли Свердловский филиал комплекса "Микрохирургия глаза". За это время специалисты Центра обследовали и проконсультировали более 5 млн жителей России, ближнего и дальнего зарубежья. Клиника располагает мощной диагностической линией, оснащенными ультрасовременными технологиями операционными залами, стационаром.

В Екатеринбурге работают: Центр рефракционно-лазерной хирургии, два отделения охраны детского зрения Центра, городское отделение диагностики и лечения глаукомы, оптический салон Центра.

14 октября на базе Екатеринбургского центра МНТК "Микрохирургия глаза" открылся операционный блок площадью 300 кв. м. Его построили на месте внутрибольничной аптеки, перенесенной в реконструированные подвальные помещения клиники, проект реализовали в течение трех лет, вложения в него за счет собственных средств Центра составили свыше 300 млн рублей. В новом оперблоке будет проводиться хирургия патологий слезного аппарата, к которой относятся врожденные и приобретенные заболевания слезных путей у детей и взрослых, посттравматические реконструкции лицевого скелета, восстановление слезных протоков после сочетанных черепно-мозговых травм и многое другое. Без необходимого лечения эти заболевания могут привести к слепоте, а у детей - к угрозе жизни.