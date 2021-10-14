Гурцкая, Алсу и Гвердцители спели со слабовидящими детьми на фестивале "Белая трость"

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Международный благотворительный фестиваль "Белая трость" под патронажем заслуженной артистки России Дианы Гурцкая в 12-й раз собрал в Москве одаренных ребят с нарушением зрения. На сцену театра "Русская песня" они вышли в звездных дуэтах.

Перед началом концерта Гурцкая лично пообщалась со всеми детьми. "Когда они готовятся к концерту, выходу на сцену, они излучают счастье. Радость этих замечательных детей - это мое счастье, вся моя жизнь", - поделилась она с ТАСС.

Гурцкая лично отбирала участников шоу. Это 28 ребят в возрасте от 7 до 19 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Хабаровска, Уфы, Екатеринбурга, Оренбурга, Самары, Краснодара, Ростова-на-Дону, Владикавказа, Махачкалы и других городов. "Даже сложно выбирать - настолько они хорошо подготовлены, настолько они разные. Прислушиваюсь к мнению продюсера, режиссера, но иногда настаиваю, потому что не могу отказать детям", - рассказала она.

Денис Майданов спел с ребятами "Зажигай", Тамара Гвердцители - "Семь нот", Алсу - "Неба синь". В концерте приняли участие артисты детского музыкального театра "Домисолька", Зара, Глеб Матвейчук, Наташа Королева, Александр Олешко и другие эстрадные исполнители. "Такие выступления - это трепет и радость. Я вижу, как счастливы ребята, сколько тепла мы несем в этот мир, когда объединяемся", - сказал ТАСС Денис Майданов.

"Пока есть такие люди, как Диана, такие артисты, которые берут ребенка за руку и делают с ним что-то красивое и воодушевляющее, наш мир будет на светлой стороне", - подчеркнула Анита Цой.

Фестиваль проходит ежегодно и приурочен к Международному дню "белой трости" - символу незрячего человека.