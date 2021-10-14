Танзания не будет ужесточать требования для туристов из России из-за коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Власти Танзании не планируют в случае снятия ограничений на авиасообщение ужесточать требования для туристов из РФ из-за ситуации с распространением коронавируса, сообщила ТАСС министр здравоохранения Танзании Дороти Гважима.

"Я так не думаю, если россияне будут приезжать с имеющимися тестами [на коронавирус] и сертификатами, потому что Россия не находится в списке стран с высоким риском заболеваемости", - отметила она, отвечая на соответствующий вопрос.

В конце сентября Россия продлила до 1 ноября 2021 года включительно действующие ограничения по авиасообщению с Танзанией из-за ситуации с коронавирусом в стране. По словам министра, ситуация с авиасообщением очень влияет на Танзанию из-за снижения туристического потока из России. "Посол России в Танзании [Юрий Попов] несколько недель назад встречался со мной, чтобы обсудить вопрос возобновления авиасообщения. <...> Когда я вернусь в Танзанию, я возобновлю переговоры и представлю послу свежие данные о ситуации", - пояснила она.

Об эпидемической ситуации в стране

Министр здравоохранения страны отметила, что ситуация с коронавирусом в Танзании находится под контролем. С 2 по 8 октября в стране было зафиксировано всего 77 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, тогда как ранее еженедельно выявлялось 200-300 случаев, сообщила она.

"Мы проводим тестирование [на коронавирус] на границе, как в России", - отметила Гважима.

Министр также высказала уверенность, что в будущем "Спутник V" будет рекомендован к применению в Танзании. Сейчас ведутся экспертные консультации, предстоят еще технические процедуры, продолжила она, отметив, что многие граждане Танзании уже привились российской вакциной.

"На данный момент в Танзании открыты все границы, предприняты все меры по защите граждан от COVID-19: мы запустили кампанию по вакцинации, и результаты очень хорошие, поэтому мы считаем, что российские авиационные власти могут пересмотреть запрет [на авиасообщение]", - заявила Гважима.

"С августа 2020 года по февраль 2021 года в Танзанию посетили более тысячи туристов. <...> У нас много достопримечательностей - Килиманджаро, Занзибар, которые можно посетить, а также прекрасная погода - тепло, как вы говорите по-русски", - заключила она.