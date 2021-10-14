Власти Владимирской области учтут мнение бизнеса при введении ковидных ограничений

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Руководство Владимирской области с участием представителей бизнеса региона 18 октября обсудит введение новых ограничительных мер в связи с пандемией. Власти рассматривают возможность отложить на две недели введение QR-кодов для посещения общественных мест, сообщил в четверг врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев.

16 июля во Владимирской области приняли указ, согласно которому с 15 сентября допуск посетителей в заведения общепита и сферы услуг разрешался только при предъявлении отрицательного теста на коронавирус, сертификата о вакцинации или медицинской справки. В сентябре перенесли введение этой меры до 15 октября.

"В понедельник вопрос будет поднят на ежедневной планерке с участием представителей бизнеса и со сравнительной таблицей о том, какие ограничения в каких регионах введены, чтобы было понимание, что мы здесь ни впереди, ни позади, что мы действуем по ситуации с количеством заболевших. При этом будем вводить те меры, которые бизнес сам понимает, что нужно вводить, для того, чтобы завтра не остановилась работа", - сказал врио губернатора.

Он уточнил, что среди мер, которые обсуждаются - введение "практически 100% вакцинации или допуска только при наличии QR-кода" на предприятия, в частности, объекты ЖКХ.

Он также уточнил, что власти с высокой долей вероятности отложат начало действия QR-кодов для посещения общественных мест, включая учреждения общественного питания, развлекательных и спортивных центров, еще на две недели.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, по состоянию на 14 октября во Владимирской области с начала пандемии зарегистрировали 57 641 случаев заболевания, вылечились 51 485 человек, отмечено 2 067 смертельных случаев.