Мексика получила крупную партию вакцины "Спутник V"

МЕХИКО, 14 октября. /ТАСС/. Крупная партия вакцины от коронавируса "Спутник V" была доставлена в Мексику из России в четверг. Об этом говорится в обнародованном заявлении Минздрава.

"Мексика получила 585 тыс. доз вакцины "Спутник V" <...> из Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, к настоящему времени эта лаборатория передала 8,985 млн доз", - говорится в документе. Разрешение на экстренное использование российского препарата для защиты населения от коронавируса мексиканский регулятор выдал в начале февраля, вакцинировать жителей республики им начали в конце того же месяца.

Глава МИД Мексики Марсело Эбрард в среду в интервью радиостанции Formula заявил, что власти ожидают скорого одобрения российской вакцины со стороны Всемирной организации здравоохранения. По словам помощника ее генерального директора Марианджелы Симао, рассмотрение заявки на одобрение "Спутника V" может возобновиться в ближайшее время.

К настоящему времени полный курс вакцинации от коронавируса прошли почти 49,6 млн взрослых жителей Мексики, еще около 18 млн получили первую дозу. Население республики составляет порядка 127,5 млн человек. С февраля 2020 года в стране было лабораторно подтверждено почти 3,74 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 283 193 заболевших ковидом. На протяжении последних 10 недель темпы распространения инфекции в республике сокращаются.