Коронавирус может привести к серьезным осложнениям на органы зрения

БЕРЛИН, 14 октября. /ТАСС/. Группа немецких ученых выяснила, что коронавирус SARS-CoV-2 способен проникать в органы зрения, а также инфицировать фоторецепторы и нервные клетки сетчатки глаза. Об этом свидетельствуют опубликованные в статье в электронной библиотеке bioRxiv результаты исследования, проведенного специалистами из Института Макса Планка.

Отмечается, что ученые подвергли клетки сетчатки глаза воздействию SARS-CoV-2. В результате оказалось, что коронавирус действительно инфицирует клеточную структуру, а иммунофлуоресценция зафиксировала присутствие белков хантавируса SARS-CoV-2 в клетках сетчатки глаза. Результаты показали, что в фоторецепторах и нервных клетках сетчатки содержатся вирусные зоны, что указывает на место размножения коронавируса, считают авторы. Кроме того, эксперты подчеркивают, что именно это может быть одной из причин, по которой некоторые пациенты, переболевшие коронавирусной инфекцией, жалуются на проблемы со зрением.

Подобное явление может быть связано с воздействием SARS-CoV-2 на воспалительные гены, включая медиатор заживления слизистых оболочек - цитокин интерлейкин 33 (IL33), который связан с воспалением сетчатки глаза и деградацией фоторецепторов. Предполагается, что повышенная экспрессия данных генов возникает в результате иммунного ответа организма на заражение.

Вместе с тем ученые установили, что антитела, блокирующие мембранный белок ангиотензинпревращающий фермент 2 (ACE2), уменьшают инфицирование клеток сетчатки. Таким образом, для лечения осложнений на органы зрения не требуются особые лекарства, а подходят те же антивирусные препараты или вакцины, направленные на блокирование фермента ACE2.

Более того, после введения в инфицированные ткани сетчатки глаза антитела против ACE2, как пишут авторы статьи, количество белков хантавируса SARS-CoV-2 в клетках значительно снизилось. В результате исследования стало известно, что ауторепродукция вируса в клетках сетчатки и инфекция SARS-CoV-2 в глазах зависят от рецепторов ACE2. Ученые констатировали, что необходимо следить за изменениями сетчатки глаза с точки зрения возможных последствий после перенесенного заболевания.