В вологодские моногоспитали привлекли еще более 120 медиков, студентов и ординаторов

ВОЛОГДА, 14 октября. /ТАСС/. Власти Вологодской области дополнительно привлекли 128 медработников, а также студентов и ординаторов в связи с лавинообразным ростом числа госпитализированных с коронавирусом в октябре. При дальнейшем росте количества больных придется ограничивать плановую медпомощь, сообщил в четверг первый заместитель губернатора Вологодской области - председатель областного правительства Антон Кольцов.

"Во всех монопрофильных госпиталях у нас сейчас занято 1 025 медработников. В связи с лавинообразным ростом числа госпитализированных мы дополнительно привлекли еще 128 медиков, 35 студентов сняли с учебы в вузах и медколледжах, они работают либо в моногоспиталях, либо на первичном звене. Привлекаем 13 ординаторов, которые проходят ординатуру в Ярославле, Архангельске, Петербурге, Москве, возвращаем их обратно в регион на борьбу с коронавирусом", - сказал Кольцов на заседании регионального оперштаба.

В случае дальнейшего роста числа заболевших и госпитализированных придется ограничивать плановую медпомощь, чтобы переключить медиков оттуда на работу в моногоспитали, предупредил Кольцов. При этом нагрузка на службу скорой помощи увеличилась и в Вологде, и в Череповце со 100 до 400 вызовов в сутки. Городские поликлиники ранее ежедневно принимали до 100 обращений за неотложной помощью, сейчас - 300-400.

Ресурсы исчерпаны

Главврач моногоспиталя в Вологде Павел Шепринский сообщил, что сейчас у учреждения исчерпаны все возможности, разворачивать еще койки нет "ни сил, ни возможностей, ни помещений, ни персонала". "Сейчас у нас 718 госпитализированных, из них привиты 97 человек, из которых только трое "тяжелых", у них выраженная сопутствующая патология - сердечно-сосудистая и другая. Самый яркий призыв - прививаться, другой альтернативы нет", - сказал Шепринский.

По словам главврача череповецкого моногоспиталя Андрея Погодина, в его учреждении на сегодня 450 пациентов, из них 310 нуждаются в кислороде, 140 - в тяжелом состоянии, "реанимация заполнена полностью". "Сегодня в коридоре наблюдалась очередь в отделение реанимации среди пациентов на каталках, помощь им оказывается прямо там, на каталках. Что будет, когда коридоры закончатся, мне даже страшно подумать. Вся отрасль испытывает колоссальные нагрузки, которые мы не могли и представить", - рассказал Погодин.

Медработники "выгорают" и морально, и физически, сообщил он. В минувшую субботу у одной из младших медсестер произошла остановка сердечной деятельности, клиническая смерть. Реаниматологи ее спасли, затем ее госпитализировали с подозрением на острый обширный инфаркт миокарда, диагноз впоследствии не подтвердился. Коллеги пришли к выводу, что это произошло из-за переутомления и нарушения водно-электролитного баланса, поскольку, работая в защитных костюмах, медикам некогда попить воды.

На 14 октября в Вологодской области выявили 72 616 случаев заражения коронавирусом, 65 555 человек выздоровели, умерли 2 030 человек.