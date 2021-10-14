"Гектары в Арктике" больше всего берут в Мурманской области, меньше в НАО и Коми

ТАСС, 14 октября. Федеральная программа "Дальневосточный гектар" в Арктической зоне России по предоставлению земель в безвозмездное пользование показывает наибольший спрос среди населения в Мурманской области, наименьший в Республике Коми и Ненецком АО, следует из подсчетов ТАСС на основании данных властей регионов - участников программы.

В рамках федеральной программы "Дальневосточный гектар" в Арктической зоне России можно получить земельный участок площадью до 1 га на безвозмездной основе. На полученной территории можно будет вести любой вид деятельности, с которым нужно определиться в течение года. В первые шесть месяцев действия программы подать заявку на получение участка в арктических регионах могут только местные жители.

Мурманская область

"В Мурманской области на данный момент подано 2 624 заявки на получение земель в безвозмездное пользование, при этом 118 участков уже предоставлено, еще 906 договоров находятся в стадии заключения", - сообщила ТАСС министр имущественных отношений Заполярья Виктория Минькина. Под программу "Гектар в Арктике" власти Мурманской области отдали 731,2 тыс. га, что составляет более 5% территории региона. Большая часть (614,2 тыс. га) - земли лесного фонда. Спросом пользуется Кольский район, его территория самая крупная в регионе.

"Программа востребована среди населения. Основная часть участков предполагается под строительство частного жилья, однако есть и желающие организовать и небольшой бизнес, в том числе туристический, есть и такие, кто планирует организовать на своем участке личное подсобное хозяйство", - отметила Минькина. Министр также добавила, что в первый год пользования участками северянам еще предстоит окончательно определиться с видами разрешенного использования, поэтому "судить о количестве земель, предоставляемых под бизнес-проекты, сельское хозяйство или промышленность, пока рано".

Также в Заполярье с 2022 года начнет действовать региональная программа "Свой дом в Арктике", которую можно будет объединить с "Гектаром Арктики". На безвозмедно предоставленном участке жители Мурманской области смогут получить субсидию до 30% на строительство или покупку готового дома.

Архангельская область

Общая площадь предлагаемых в Архангельской области территорий под бесплатные гектары - 1 978,33 га (менее 1%), преимущественно это земли категорий населенных пунктов и сельскохозяйственного назначения. Заявлений на получение земель к середине октября жители Поморья подали в 3,6 раза меньше, чем в Мурманской области, однако, по данным региональных властей, спрос на участки стабильно высокий.

"В настоящее время подано 716 заявлений о предоставлении земельных участков в безвозмездное пользование. На территории региона наиболее востребованным является получение участков для строительства индивидуальных жилых домов. В отношении 41 заявителя подготовлены договоры безвозмездного пользования земельными участками. Остальные заявления находятся на рассмотрении", - сообщили ТАСС в Министерстве имущественных отношений Архангельской области, добавив, что отдельных мер поддержки для реализации бизнес-проектов на таких участках в Архангельской области в настоящее время не предусмотрено.

Ямало-Ненецкий автономный округ

В Ямало-Ненецком автономном округе на цели федеральной программы выделили около 17 тыс. га (менее 1% территории). Жители региона также активно берут бесплатные гектары под ведение подсобного хозяйства и индивидуальное жилищное строительство. Желающих получить земли примерно такое же, как и в Поморье. На сегодняшний день поступило 686 заявлений. "От граждан поступают заявления о предоставлении гектаров не только на землях лесного фонда, но и на землях запаса, сельскохозяйственного назначения и промышленности. По данным на начало октября, ямальцам выдано уже 25 участков", - уточнили ТАСС в региональном департаменте имущественных отношений и добавили, что все поступившие заявления уже обработаны региональными властями.

Республика Карелия

Карелия находится на втором месте среди регионов - участников программы по количеству земель, которые власти республики отдали под гектары в Арктике - 337 тыс. га (около 2%) территории региона, но только на четвертом по количеству поступивших заявок - почти в два раза меньше, чем в ЯНАО и в семь раз меньше, чем в Заполярье.

"За два месяца действия программы в Карелии на получение "Арктического гектара" подали более 360 заявок. Большинство заявителей хотят получить бесплатные участки в Лоухском районе и Костомукшском городском округе. Большая часть предоставляемой территории относится к землям лесного фонда (свыше 327 тыс. га), более 10 тыс. га находятся в границах населенных пунктов, 106,5 - земли сельхозназначения", - рассказал ТАСС заместитель директора республиканского управления земельными ресурсами Иван Хорульский.

Хорульский также пояснил, что большинство местных жителей планируют на участках строительство домов с подсобным хозяйством, хотя в нескольких заявках указаны туристические проекты. "Например, в Сегежском районе на одном из гектаров может появиться причал для маломерных судов, а в Кемском районе - парк с фонтанами и скульптурами", - сказал он.

А вот гектары на территории лесного фонда Карелии, по словам чиновника, пока не пользуются популярностью, что связывают с отсутствием там готовой инфраструктуры. Но власти республики надеются, что с февраля 2022 года, когда получить участки на арктических территориях смогут все жители России, ситуация изменится. "Я думаю, что будут иметь больший спрос участки лесного фонда, потому что развитие туристической инфраструктуры имеет спрос уже сейчас. Когда принять участие в программе смогут жители всей России, думаю, нам придется вновь прорабатывать территории для включения", - подытожил Хорульский.

Ненецкий автономный округ

Всего 49 заявок поступило за два месяца действия программы по предоставлению Арктических земель в НАО. Пока заключено 19 договоров безвозмездного пользования. "Есть те, кто легализует свои уже существующие строения. Ажиотажа предсказуемо нет", - пояснили ТАСС в пресс-службе администрации региона. На цели программы местные власти выделили 1 293 га земель (менее 1%), которые предоставляются в Приморско-Куйском сельсовете и прилегающей к нему территории, места определяли с учетом мнения жителей округа.

Как уточнили в пресс-службе администрации НАО, из 1 293 га, предусмотренных под программу, уже предоставлено 128,8323 га (9,96%). "В основном всех интересует индивидуальное жилищное строительство, но не все зоны Правил землепользования и застройки Куи это позволяют", - сказали в пресс-службе.

Важная особенность НАО: 95% территории округа на сегодняшний день составляют земли сельскохозяйственного назначения, предназначенные для оленеводства. Таким образом, практически вся территория округа находится в аренде оленеводческих хозяйств, и ее нельзя привлечь под реализацию "Гектаров в Арктике".

Республика Коми

Меньше всего заявлений за два месяца среди регионов - участников программы, которые предоставили данные, поступило в Республике Коми. Как сообщили ТАСС в комитете имущественных и земельных отношений региона, к середине октября зарегистрировали 18 заявлений на 17 земельных участков общей площадью 18,2 га. Всего же региональные власти готовы предоставить около 4,2 тыс. га (около 1%) земель под нужды программы.

"Люди интересуются земельными участками для ведения сельского хозяйства. Многих интересовала также возможность строительства туристических баз в районе гор и рек, но там выдавать землю под арктические гектары нельзя, поэтому такие заявки не учитываются", - рассказали в мэрии Воркуты, где подали две заявки на четыре га.

Руководитель администрации Усть-Цилемского района региона Николай Митрофанов сообщил, что подали всего одну заявку. "Один предприниматель у нас заявку подал, больше не было желающих. Фермерам достаточно земли, что у них есть в аренде. Сначала были желающие взять лесные участки для охоты, но лесные угодья запретили выдавать, поэтому интерес у людей пропал. Земли не так много привлекательной, есть красивые заливные луга, но там ни дорог, ни воды, ни электричества. Посмотрим, что будет через полгода [когда можно выдавать гектары не только местным жителям, а всем желающим]", - сказал руководитель муниципалитета.

Участки в Коми располагаются близ населенных пунктов, где в перспективе можно создать инфраструктуру. В перечень территорий для выдачи по программе не включены санитарно-защитные зоны, с особыми условиями использования, территории с недрами, водных объектов, общего пользования, участки, уже переданные в аренду, а также земли лесного фонда.

О программе

В рамках федеральной программы "Дальневосточный гектар" в Арктической зоне России можно получить земельный участок площадью до 1 га не безвозмездной основе. На полученной территории можно будет вести любой вид деятельности. В течение первого года необходимо определиться с видом использования земли, через три - задекларировать использование участка. К завершению пятилетнего срока пользования гражданин может безвозмездно получить землю в собственность или длительную аренду.