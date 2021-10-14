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Собянин объявил о запуске розыгрыша 10 квартир среди прошедших вакцинацию москвичей

В столице разыграют 10 квартир в течение пяти недель

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. В Москве разыграют десять квартир среди горожан, которые сделают прививку от коронавируса в последующие пять недель. Об этом сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин.

"Со следующей недели мы начинаем разыгрывать десять квартир в течение пяти недель среди всех, кто сделает прививку, это еще один стимул", - сказал Собянин в эфире телеканала ТВЦ. При этом он заметил, что подобные стимулы не являются основными. Главным стимулом к вакцинации от коронавируса является собственное здоровье горожан.

"Более того, это собственная жизнь. Собственная жизнь - какой еще стимул нужен? Мне кажется, что нужно просто почувствовать это, потому что ковид и пандемия - это не на один день, мы с этим будем еще долго жить, к сожалению", - заметил Собянин.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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