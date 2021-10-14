Толстой призвал реставрировать храм на месте гибели русского добровольца Раевского

БЕЛГРАД, 14 октября. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Церковь Св. Троицы в Сербии, построенную на месте гибели русского добровольца Николая Раевского, прототипа Алексея Вронского из романа "Анна Каренина", необходимо реставрировать. Об этом заявил ТАСС в четверг советник президента России Владимир Толстой.

"Даже безотносительно к историческим событиям, которые играют здесь важную роль, храм сам по себе является произведением искусства. Церковь если не под угрозой разрушения, то по крайней мере идут трещины по телу здания. Конечно, [храм] нуждается в реставрации и поддержании его в хорошем состоянии. На это нужны средства. Хорошо, что они собираются в Сербии. Возможно, и с российской стороны будет помощь", - сказал он.

Толстой отметил, что история Николая Раевского "романтичная, драматичная, символичная". "Мифология этого места способна сделать его привлекательным для культурного туризма, здесь очень красивая природа, это какие-то тосканские пейзажи Южной Сербии, прекрасные люди", - считает он.

"Русская церковь"

На вершине одного из многочисленных холмов вблизи города Алексинац на юге Сербии разбит большой липовый парк, в глубине которого стоит церковь Святой Троицы. Она была построена в византийском стиле, местные жители на протяжении последних 118 лет называют ее "Русской церковью". История этой постройки является свидетельством исторического единства сербского и русского народов.

В 1876 году на вершине этого холма располагалась артиллерийская батарея русского добровольца полковника Раевского. Внук прославленного генерала Раевского, знаменитого участника войны с Наполеоном, граф был одним из нескольких тысяч добровольцев, прибывших в Сербию для участия в борьбе за освобождение славян от турецкого ига. Он храбро сражался в боях на берегу Южной Моравы вблизи города Алексинац. Когда в одном из боев был убит его конь, полковник с саблей бросился на врага. В битве у городка Горни-Адровац 20 августа 1876 года командующий правым флангом сербской армии полковник Раевский погиб.

Смерть русского добровольца произвела огромное впечатление как в Сербии, так и в России. Сербский митрополит Михаил провел отпевание Раевского в Белграде в присутствии короля Милана, всех министров и русского консула.

В 1902-1903 годах на месте гибели Раевского его семья, выполняя завещание матери героя, построила церковь, которую проектировали российские архитекторы, а эскизы росписи создавал живописец Виктор Васнецов. Роспись подчеркивает общность сербской и русской истории, на стенах церкви изображены сцены Крещения Руси и Крещения Сербии, здесь можно увидеть как св. князя Александра Невского, так и св. князя Лазаря Косовского, а над входом на внутренней западной стене изображен Раевский в парадном мундире. Купол храма опоясывает цитата из Евангелия от Иоанна: "Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя".

Церковь серьезно пострадала во время Второй мировой войны. В начале 2000-х годов по инициативе посла РФ в Югославии Валерия Егошкина на средства МИД РФ, российских и югославских организаций была проведена первая фаза реставрации и консервации фресок и иконостаса. Реставрационные работы были проведены российской Государственной академией славянской культуры.

Сбор средств

В последние годы зданию необходим срочный ремонт: сквозь выбитые окна в купольной части храма в здание попадает влага, фрески авторства Васнецова обваливаются, на стенах грибок, плитка осыпается, трещины по фундаменту, уходящие по колоннам наверх. Последний раз ремонт здания проводился в начале 2000-х годов.

Местные власти предлагают проект реставрации и создания вокруг церкви культурного центра, который мог бы стать местом развития российско-сербских связей.

Публикация ТАСС от 20 июня этого года о необходимости спасения российско-сербского культурного памятника вызвала большой резонанс в Сербии. Сербские патриотические и спортивные организации объявили о сборе средств на ремонт церкви. Общество "Святая Сербия" организовало серию гуманитарных концертов с целью собрать средства на реконструкцию храма.