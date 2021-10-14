Байден заявил, что власти США готовы к вакцинации от коронавируса детей 5-11 лет

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов готовы к проведению вакцинации от коронавируса всех детей в стране в возрасте от 5 до 11 лет. Об этом заявил в четверг президент США Джо Байден, выступая в Белом доме с краткой речью о ходе борьбы с распространением ковида в стране.

"Знаю, что родители с нетерпением ждут вакцин для детей в возрасте от 5 до 11 лет. Хорошая новость заключается в том, что Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов [при Министерстве здравоохранения и социальных служб США], а также <...> эксперты Центров по контролю и профилактике заболеваний готовы в течение следующих нескольких недель вынести определение относительно того, будет ли применение вакцины одобрено для данной возрастной категории", - сказал глава вашингтонской администрации.

"Если оно будет одобрено, то мы (американские власти - прим. ТАСС) готовы. Мы закупили столько доз вакцин, что их будет достаточно для всех детей в США в возрасте от 5 до 11 лет", - отметил Байден. Он пообещал, что вакцинация детей будет организована удобным для родителей образом.

Ранее американская компания Pfizer и ее германский партнер BioNTech подали в Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов заявку на одобрение экстренного применения их вакцины от коронавируса среди детей в возрасте от 5 до 11 лет. На данный момент препарат имеет разрешение на применение среди лиц старше 16 лет и на экстренное применение - среди подростков от 12 до 15 лет. Применение других вакцин среди детей до сих пор в США не разрешено. В конце сентября Pfizer и BioNTech сообщили о положительных результатах клинических испытаний препарата среди детей в возрасте от 5 до 11 лет.