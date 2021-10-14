QR-коды ввели для посещения торговых точек на рынках и ТЦ Курской области

КУРСК, 14 октября. /ТАСС/. Власти Курской области ввели QR-коды для посещения торговых центров, мест розничной торговли непродовольственными товарами на территории рынков, сообщила в четверг пресс-служба администрации региона.

"В Курской области введены новые ограничения из-за COVID-19. Принято решение допускать в места розничной торговли непродовольственными товарами на территориях рынков только посетителей с QR-кодами, сертификатом о прививке или справкой о перенесенной инфекции. Такие же требования для посещения торговых центров, за исключением продуктовых, зоомагазинов и аптек", - говорится в сообщении.

QR-код для посещения общественных мест действует в Курске с 11 октября. Также в общественных местах запретили нахождение детей без сопровождения взрослых. Время работы организаций общественного питания ограничили с 24:00 до 6:00.

"С 18 октября на удаленную работу будут переведены непривитые беременные. Все ранее действовавшие ограничения продлены до 8 ноября", - добавили в пресс-службе.

Для контроля за соблюдением мер создадут мобильные группы, в состав которых войдут сотрудники полиции, Росгвардии, муниципальных администраций и профильных комитетов.

С начала пандемии в Курской области выявили 60 965 случаев заражения коронавирусом, 1 522 пациента умерли. В регионе с марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, который необходимо соблюдать в общественном транспорте, торговых центрах, других местах массового собрания людей, действуют ограничения по числу зрителей театров, кинотеатров, концертных залов.