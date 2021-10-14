Собянин пообещал штрафы за нарушение тишины в Москве только для "ошалевших" автомобилистов

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Штрафы для владельцев автомобилей и мотоциклов за преднамеренное нарушение тишины в Москве будут предусмотрены только для злостных нарушителей, поведение которых является беспредельным хамством. Об этом сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин в интервью на телеканале ТВЦ.

"Мы не собираемся их [автомобилистов] обижать. Речь идет только о реальных хулиганских вещах. <...> Речь идет о тех, кто преднамеренно злостно нарушает тишину в городе, когда они убирают глушитель, специально его настраивают, чтобы он ревел, как ошалевший бык, и носятся на этом мотоцикле с утра до вечера по спальным районам", - сказал Собянин.

Он добавил, что такое поведение является "беспредельным хамством" и такого не должно быть.

Ранее депутаты Мосгордумы в первом чтении одобрили законопроект об усилении ответственности за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами, предложенный мэром Сергеем Собяниным. Так, законопроектом предлагается установить в КоАП ответственность в виде штрафа за нарушение покоя и тишины граждан с 23:00 до 7:00 с использованием звуковоспроизводящих устройств или устройств звукоусиления, установленных на транспортных средствах, - в размере 5 тыс. рублей для граждан, 50 тыс. рублей - для юридических лиц. При этом, если мощность двигателя легковых машин превышает 200 л. с., мототранспортных средств - свыше 50 л. с., грузовых автомобилей - более 250 л. с., то штраф будет в размере 5 тыс. рублей плюс 250 рублей за каждые 10 л. с.