Девять московских ресторанов стали обладателями первых звезд "Мишлен" в России

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Москва стала первым городом в России и СНГ, где появились рестораны, отмеченные звездами "Мишлен". На церемонии, прошедшей в четверг в концертном зале "Зарядье", обладателями двух звезд были объявлены рестораны Artest-Chef's Table и Twins Garden.

Одну звезду "Мишлен" получили еще семь заведений - рестораны Selfie, "Белуга", Grand Cru, White Rabbit, Biologie, "Сахалин" и Savva. Всего же в гид "Мишлен" попали 69 столичных ресторанов и кафе.

"Наши инспекторы были поражены замечательными открытиями и опыту, которые они получили благодаря вам, шефам и командам. Вот уже два года как жизнь изменилась из-за пандемии, и особенно это затронуло ресторанный бизнес. Но сегодня уникальное событие: мы можем физически присутствовать на этом мероприятии. Москва - это настоящее сокровище, каждый день талантливые шефы отдают дань кулинарному искусству и привносят нотки современности [в традиции] . Москва впечатляет, здесь столько потенциала, и мы готовы принять ее в нашу семью "Мишлен", - сказал в ходе церемонии ее соведущий, международный директор гидов "Мишлен" Глендаль Пулленек.

Присутствовавший на церемонии мэр Москвы Сергей Собянин назвал присуждение звезд "Мишлен" большой моральной поддержкой для столичной отрасли гостеприимства в сегодняшнее непростое время.

"Рестораны Москвы стали еще одной визитной карточкой нашего замечательного города, привлекательной стороной для десятков миллионов туристов со всей России и всех стран мира. Я очень благодарен "Мишлен" за внимание к нашему городу, к нашим замечательным ресторанам. Особенно это важно в сложный период, когда в мире бушует пандемия и ресторанный бизнес, общественное питание, отрасль гостеприимства находятся в сложной экономической ситуации. Это большая моральная поддержка", - сказал Собянин.

"Это космические эмоции!"

Обладатели звезд не скрывали своих эмоций: кто-то плакал, кто-то танцевал прямо на сцене. Иван Березуцкий, вступивший вместе со своим рестораном Twins Garden в семью "Мишлен" сразу с двумя звездами, был сдержаннее других - возможно, уже осознавая ответственность, выпавшую на него как на шеф-повара одного из двух главных мишленовских ресторанов Москвы.

"Спасибо команде, большое спасибо людям, которые поддерживают нас, большой команде людей, это общая победа, это большой труд, тех, кто самоотверженно работает. Для нас это большая радость, мы счастливы! Спасибо, что вы пришли в Россию и поверили в нас. Это большое событие для всего рынка, Москва - это одна из гастрономических столиц мира", - это были первые слова Березуцкого после вручения мишленовских звезд.

Шеф-повар ресторана Grand Cru Давид Эммерле был более эмоционален: "Я работаю в "Мишлен" давно и долго, Москва - это космические эмоции!".

Так или иначе, все слова победителей были о том, что для каждого ресторана полученное признание от ведущего гастрономического гида мира - результат работы всей его команды. Которая, как подчеркнул один из выступающих, прямо сейчас, во время вручения звезды, продолжает работать, потому что в Москве вечер четверга, и в заведениях полная посадка.

Шеф White Rabbit Владимир Мухин рассказал трогательную историю о том, что он является поваром уже не в первом поколении. "Мой дед мечтал бы об этой награде", - эти слова были встречены апплодисментами.

Публика была настроена благожелательно ко всем без исключения: овациями встречали и обладателей звезд, и получивших специальные призы, и тех, кто был просто упомянут экспертами - ведь даже такое упоминание считается большим прорывом для ресторана и его шеф-повара.

Неожиданно большой московский гид

После церемонии почти никто не расходился - вечеринка в стиле "Коктейль" стала хорошим форматом для праздника, на который в "Зарядье" собрались сотни людей - не только представителей московских ресторанов и кафе, но и политиков, чиновников, экспертов, светской публики, просто ценителей кухни.

Но и самих победителей было немало. Вот перечисление тех самых ресторанов, "просто упомянутых" в гиде: 15 Kitchen+Bar, Аист, AQ, Eva, Artest, Alice, Assunta Madre, Avocado Queen, Bolshoi, Buro Tsum, Butler, Пушкин, ЦДЛ, Corner Cafe, Cristal Room, "Эларджи", "Экспедиция", Grace, "Живаго", Hands, Hedonist, La Marée Petrovka, Margarita, Mos, Mushrooms, "Натахтари", Ovo, Pavilion, Parisienne, Peshi, Pinch, Regent, Riesling Boyz, Semifreddo, "Северяне", "Ухват", 'Волна", Wine and Crab, Wine Religion, "Дарбази", "Чемодан", "Л Е С", Flor, Fahrenheit, "Уголек", Erwin, Butler, "Казбек", Tilda.

Знак Bib Gourmand (отличное соотнршение цены и качества) получили рестораны Bjorn, Cevicheria, Delicatessen, Erwin, Eva, Flor, Geraldine, Hibiki, Казбек, Lucky Izakaya, "Рыбторг", Tilda, "Уголек", Uilliams и Vani.

Зеленую звезду (Green star) за экологичность получили Bjorn, Biologie и Twins Garden. Специальный приз молодому шеф-повару (Young chef award) достался Никите Подерягину из ресторана Bjorn, приз за лучший сервис получил Виталий Филонов (Twins Garden).

О гиде "Мишлен"

Гастрономический гид "Мишлен" выпускается с 1900 года и является одним из самых авторитетных в мире. Для его составления эксперты анонимно посещают рестораны и кафе и составляют о каждом из них подробный отчет, после чего в главном офисе, расположенном в Париже, на основе отчетов составляется рейтинг. Критерии рейтинга держатся в тайне, однако известно, что наиболее значимым является качество кухни.

Высшая оценка "Мишлен" - три звезды. Считается, что ради такого кафе или ресторана стоит специально приехать в город. Двумя звездами отмечают тех, ради кого стоит отклониться от маршрута, одна звезда гарантирует кухню с высококлассными блюдами. "Мишлен" также может присудить заведению символ BIB Gourmand ("хорошая еда за приемлемые деньги"), знак с вилкой, ножом и тарелкой ("хорошая еда"), знак с перекрещенными вилкой и ложкой (от одного знака до пяти - от простого ресторана до роскошного), знак клевера (для заведений, выступающих за ответственное потребление).