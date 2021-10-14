Неизвестные сорвали показ фильма "Гарет Джонс" в доме "Международного Мемориала" в Москве

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Неизвестные люди сорвали показ фильма "Гарет Джонс", повествующем о голоде на Украине в 1930-х годах. Мероприятие должно было состояться в здании "Международного общества Мемориал" (признан иноагентом) в Москве. Об этом ТАСС рассказал адвокат Сергей Тельнов, который прибыл для оказания организаторам мероприятия правовой помощи.

"Вскоре после начала показа в помещение "Мемориала" вошли какие-то люди в масках и сорвали мероприятие. В настоящее время в здании находятся полицейские и не выпускают никого из присутствующих", - рассказал Тельнов.

Фильм "Гарет Джонс" был снят в 2019 году. Он рассказывает историю британского журналиста, который в 1933 году стал очевидцем голода в селах Украины. Картину сняла польский режиссер Агнешка Холланд.