Всероссийская перепись населения стартует во всех регионах страны

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Всероссийская перепись населения стартует во всех субъектах России в пятницу. Организаторы постарались сделать все, чтобы она стала одной из самых передовых в мире, сообщил ТАСС руководитель Росстата Павел Малков.

"15 октября мы даем старт Всероссийской переписи населения. Это важнейшее мероприятие общенационального значения, ее итоги повлияют на будущее нашей страны, каждого из ее жителей. Росстат и наши многочисленные партнеры провели огромную работу по ее подготовке. Результат нашей совместной работы - 100%-ная готовность к проведению первой цифровой переписи, одной из самых передовых в мире. И конечно, безопасной. Во всех смыслах этого слова: и как безопасность данных жителей нашей страны, и как безопасность физическая, и для переписчиков, и для граждан, и, наконец, как забота о здоровье населения России", - сказал он.

В 2021 году перепись впервые пройдет в цифровом формате: к традиционным способам опроса добавилась возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале госуслуг. Самостоятельно заполнить переписные листы жители страны смогут в период с 15 октября по 8 ноября 2021 года. Для этого достаточно иметь стандартную или подтвержденную учетную запись на портале госуслуг, смартфон, планшет или компьютер с операционной системой Android или iOS и доступ в интернет. Заполнить переписной лист можно будет всего за 20 минут или же сохранить черновик и вернуться к нему позже, сообщал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов. По ожиданиям министерства, наличие такой опции, как "продолжить заполнение анкеты позднее", позволит увеличить количество жителей, переписавшихся онлайн.

Пройти перепись также можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг "Мои документы". При этом, согласно данным ВЦИОМ, 43% россиян планируют дождаться переписчиков дома. В этом году они будут переписывать россиян при помощи планшетов, что также существенно ускорит сбор данных.

"У каждого переписчика обязательно будет маска, памятка о том, как себя вести, как избежать заражения, как не заразить никого другого. Есть сценарии работы в разных условиях. В том числе, например, если человек болеет, переписчик должен, не контактируя с ним, оставить ему памятку, как пройти перепись на портале госуслуг. Есть сценарий, как работать на стационарном переписном участке, если участник переписи отказывается надеть маску. Мы постарались учесть абсолютно все возможные вопросы", - рассказал Малков.

Когда ждать итогов?

Первые итоги Всероссийской переписи будут подведены в конце 2021 года. По мере обработки данных Росстат будет публиковать дальнейшую информацию и окончательные итоги до конца 2022 года.

Решение о проведении переписи населения в 2021 году было принято правительством Российской Федерации летом 2020 года (в условиях пандемии COVID-19).

Предложение о проведении переписи в октябре 2021 года, поддержанное президентом России Владимиром Путиным, "позволяет оптимальным образом организовать работу во всех регионах страны", отметили в Росстате. Предыдущие Всероссийские переписи населения 2002 и 2010 годов также проходили в октябре.

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление, которым установлены новые сроки проведения мероприятия (с 15 октября по 14 ноября 2021 года). Ранее планировалось провести перепись с 1 по 31 октября. Перепись населения на отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми в основные сроки будет затруднено, продлится до 20 декабря.