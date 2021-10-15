Заседание Всемирного конгресса российских соотечественников откроется 15 октября в Москве

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Седьмой Всемирный конгресс российских соотечественников, проживающих за рубежом, начнет работу в пятницу в Москве и продлится два дня. В мероприятии, которое будет проходить гибридном формате - как очно, так и онлайн - примут участие около 400 делегатов из более чем 100 стран.

В этом году форум проводится под лозунгом "Россия и соотечественники в меняющемся мире". Как ожидается, на открытии выступит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, который также председательствует в Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом. Как ранее анонсировал глава российского дипведомства, помимо пленарных заседаний, на конгрессе будут работать пять секций, которые посвящены защите прав соотечественников, их роли в экономическом сотрудничестве России с зарубежными странами, сохранению русского языка и положению СМИ русского зарубежья, а также использованию современных технологий для поддержания контактов с молодежью.

"Особое внимание во всех этих мероприятиях уделяется работе с молодыми соотечественниками. Это направление остается одним из приоритетных в нашей работе", - отметил Лавров. В свою очередь, директор Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ Александр Нуризаде в интервью ТАСС указывал, что повестка форума будет также включать тему сохранения общей исторической памяти и борьбу с русофобией в иностранных государствах.

Непростые условия, связанные с пандемией коронавируса, не стали помехой для организации мероприятия с широким участием соотечественников со всех уголков мира. "Без преувеличения можно сказать, что пандемия новой коронавирусной инфекции полностью изменила привычный образ и ритм жизни и работы российских соотечественников. С удовлетворением отмечаю, что наша диаспора сумела быстро адаптироваться к изменившимся условиям и продемонстрировала свои лучшие качества", - сказал Нуризаде.

Первый Всемирный конгресс российских соотечественников, проживающих за рубежом, прошел в Москве в ноябре 2001 года. Тогда на открытии форума, который собрал участников из 47 стран, выступил президент России Владимир Путин.

Начиная с 2006 года мероприятие проводится раз в три года. Традиционно главными темами форума становятся меры по укреплению позиций русского языка и русской культуры за границей, консолидация российской общины за рубежом. Отдельное внимание уделяется борьбе с фальсификацией истории, в первую очередь связанной с размыванием роли СССР в победе над нацизмом.