Эксперты: россияне перестали бояться ковида, поэтому ограничения могут быть полезны

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Люди перестали бояться коронавируса и не соблюдают правила профилактики, поэтому введение некоторых ограничительных мер может быть полезным. Такое мнение в беседе с ТАСС высказала врач-инфекционист Светлана Ищенко.

"Я думаю, что ограничения всегда приносят пользу. У людей уже спала настороженность, слишком давно эта инфекция [циркулирует], многие уже не боятся ее, наступило расслабление. С помощью СМИ нужно напоминать людям, например, в возрасте старше 60, что нужно ограничивать социальные контакты", - сказала она.

Врач-инфекционист Николай Малышев также высказался в пользу ограничений. "Безусловно, чем больше ограничений, тем, наверное, лучше. С другой стороны, локдауны наносят удары по экономике", - рассказал он ТАСС.

Заболеваемость

Говоря о нынешней ситуации с заболеваемостью ковидом, Малышев отметил, что сейчас страна выходит на пиковые показатели. "В отношении прогноза я думаю, что мы более-менее добрались до верхушки. Еще возможны колебания, но в целом мы выходим на пик", - сказал он.

Ищенко в свою очередь пояснила, что пандемия имеет волнообразный характер и рост заболеваемости можно наблюдать примерно раз в три месяца. По ее словам, снижение числа пациентов с коронавирусной инфекцией будет идти параллельно с нарастанием уровня коллективного иммунитета в стране.

Меры в регионах

По данным региональных властей, только девять российских регионов не ввели и не анонсировали ни обязательную вакцинацию от ковида, ни систему QR-кодов для посещения предприятий общепита или развлекательных мероприятий. Речь идет об Ингушетии, Калмыкии, Республике Крым, Иркутской, Калужской, Орловской, Томской и Тюменской областях, а также Ненецком автономном округе. При этом в Орловской области уже задумываются о проверке сертификатов вакцинации при посещении ресторанов, а в Ненецкий автономный округ можно въехать только при наличии прививки, справки о перенесенном ковиде или с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным не ранее чем за 72 часа.