Эксперты считают эвакуацию Москвы во времена войны уникальной операцией в истории

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Масштабная операция по перемещению осенью 1941 года в кратчайшие сроки из Москвы в Куйбышев (нынешнюю Самару) части столичных предприятий, организаций, органов власти, учреждений культуры не имеет аналогов в мировой истории. Такое мнение высказали эксперты, опрошенные ТАСС в связи принятием 15 октября 1941 года постановления Государственного Комитета Обороны СССР "Об эвакуации столицы СССР г. Москвы".

Согласно документу, решение об эвакуации было принято "ввиду неблагополучного положения в районе Можайской оборонительной линии". В частности, предполагалось предоставить поезда иностранным миссиям, находящимся в столице, с их соответствующей охраной силами Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) СССР; эвакуировать в Куйбышев Президиум Верховного Совета, правительство, органы Наркомата обороны и Наркомвоенмора. Также планировалось взорвать предприятия, склады и учреждения, которые нельзя будет эвакуировать, привести в негодность все электрооборудование метро, кроме водопровода и канализации.

Также в документе отмечалось, что "Иосиф Сталин эвакуируется завтра или позднее, смотря по обстановке".

Подробности об эвакуации

Председатель Совета отделения Российского исторического общества в Москве, заведующий кафедрой истории общественных движений и политических партий исторического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Сергей Орлов называет последовавшую за постановлением эвакуацию предприятий столицы беспрецедентной для мировой истории.

"Историческое постановление Государственного комитета обороны было принято утром 15 октября 1941 года, а уже в 18:20 на Восток отправились первые эшелоны с людьми и техникой. Ни до, ни после этого мировая история не знала столь масштабной эвакуации сотен тысяч граждан и огромных промышленных предприятий, которая была проведена в предельно сжатые сроки и без потерь", - сказал ТАСС Орлов.

"Через считанные месяцы все перебазированные на Восток столичные заводы и фабрики смонтировали оборудование и не просто восстановили объемы довоенного производства, а перекрыли их. Это действительно беспрецедентный стратегический шаг, он позволил сохранить мощную московскую промышленность, которая в глубоком тылу работала и приближала разгром врага", - подчеркнул историк.

"Запасная столица"

По словам военного историка, политолога, эксперта Российского военно-исторического общества (РВИО) Никиты Буранова, к осени 1941 года ситуация на фронтах Великой Отечественной войны сложилась настолько тяжелая, что военно-политическое руководство Советского Союза рассматривало вопрос не только об эвакуации каких-то основных и важных учреждений и предприятий в Куйбышев, но и возможность переноса туда столицы. Одним из факторов, который мог повлиять на решение руководства, могла стать невозможность проведения традиционного парада на Красной площади 7 ноября в честь 24-й годовщины Октябрьской революции, отметил Буранов. "То есть, это действительно серьезные намерения, к этому относились серьезно. И если бы немцам сопутствовал больший, чем в реальности, военный успех, то, возможно, это бы все претворилось в жизнь", - отметил он.

Однако, подчеркнул эксперт, планы эвакуации и переноса столицы не стоит расценивать как свидетельство трусости советского руководства. "Мы знаем, что Верховный главнокомандующий Иосиф Сталин остался, и [знаем], как порядок быстро навели, когда какая-то паника была - буквально, один-два дня. И порядок навели, и Сталин остался, и Москва на осадном положении, и оборону устроили прочную. В любом случае, было не лишено смысла искать какие-то варианты, чтобы сохранить государственное управление, государственные институты в рабочем состоянии, как бы ни развивалась ситуация на фронтах. Ну, и, слава Богу, как показала практика и история, это (эвакуацию) не потребовалось делать в том объеме, в котором планировалось", - пояснил историк.

Он также отметил, что благодаря эвакуации части предприятий и организации их работы в Куйбышеве туда были перевезены рабочие коллективы, семьи рабочих. Также в "запасную столицу" отправились творческие коллективы, редакции газет и журналов. Это был уникальный с демографической точки зрения прецедент, когда в самые тяжелые годы войны росло население Куйбышева и ближайших к Москве городов, куда также доставляли эвакуированных.

О преимуществах Куйбышева

Заведующий кафедрой российской истории Самарского национального исследовательского университета имени академика Сергея Королева, доктор исторических наук, профессор Петр Кабытов пояснил ТАСС, что вопрос о создании сети предприятий на востоке страны, в том числе в Куйбышеве, обсуждался еще до начала Великой Отечественной войны.

"Город находился на значительном расстоянии от Москвы, к тому же здесь уже были такие предприятия, как Завод клапанов, завод имени Тарасова, на котором выпускали автотракторное оборудование, оборонное предприятие - завод имени Масленникова, на котором работали более 30 тыс. человек. Кроме того, в поселке Иващенково (сегодня - город Чапаевск) располагался завод взрывчатых веществ. Таким образом, в Куйбышеве имелась база для производства вооружений. За годы войны, в частности, в городе было изготовлено около 30 тыс. самолетов Ил-2.

Кроме того, в 1930-е годы рядом были обнаружены нефтяные месторождения и в области начали строить заводы по переработке нефти ", - отметил Кабытов.

Куйбышев также был крупнейшим транспортным узлом, он связывал центр страны со Средней Азией, Уралом и с Сибирью, а также располагался на крупнейшей водной транспортной артерии - реке Волге.

О роли войны в развитии города

Для размещения правительственных учреждений, иностранных миссий использовались здания и архитектурные комплексы исторического центра города, построенные во второй половине XIX и начале ХХ века, которые в значительной степени сохранились в центре нынешней Самары. Благодаря размещению военных предприятий в городе появились два новых района - Безымянка и Мехзавод.

"Конечно, война - это трагическое событие, это боль, утраты, смерти миллионов людей. Но если говорить о городе, то война дала мощнейший импульс экономическому развитию Куйбышева и области. Если к началу Великой Отечественной войны Куйбышев был небольшим (по сегодняшним меркам) городом - в нем проживали 400 тыс. человек, то в 1943 году его население достигло около 630-660 тыс. жителей", - отметил эксперт.

Он добавил, что в городе в первые годы войны также соорудили несколько бункеров, один из которых был предназначен для Сталина. До 1991 года о нем не было известно, уточнил Кабытов.