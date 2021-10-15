Власти сообщили о восстановлении экосистемы Камчатки после цветения токсичных водорослей

"В рамках экспедиции мы проводим исследование нескольких реперных акваторий. Мы наблюдаем за тем, как восстанавливаются морские организмы, которые были подвержены воздействию цветения микроводорослей осенью 2020 года. Также мы смотрим, в каком состоянии находятся прибрежные экосистемы на суше, и исследуем Козельский полигон, получивший большое внимание во время событий прошлого года, в том числе и то, какие изменения произошли на его территории за год. По предварительным результатам, можно говорить о том, что экосистемы восстанавливаются: многие организмы, которые в прошлом году отсутствовали, есть в акватории", - приводятся в сообщении слова директора Института мирового океана Кирилла Винникова.

Он также добавил, что в акватории, хоть и не в обычном количестве, но присутствуют морские ежи, попавшие под воздействие эффекта выделения токсинов. По словам Винникова, "восстановление идет постепенно".

Власти региона напомнили, что на Камчатке в связи с прошлогодними событиями была запущена система экологического мониторинга. Результаты исследований будут публиковаться в общем доступе.

Первая информация о "красных приливах" в акватории Камчатки и Халактырского пляжа появилась в соцсетях в конце сентября 2020 года, серферы жаловались на покраснение глаз после купания и плохое самочувствие. Местные жители публиковали фото и видео с пляжа, который был усеян мертвыми морскими животными. Основной версией случившегося ученые назвали интенсивное цветение токсичных водорослей - так называемые красные приливы, из-за которых происходит удушье гидробионтов (организмов, приспособленных к обитанию в водной среде) на небольшой глубине.