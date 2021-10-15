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Пандемия COVID-19

В Приморье с 15 ноября введут QR-коды для посещения кафе, учреждений культуры и спорта

Коды не понадобятся жителям края моложе 18 лет и тем, у кого на руках будет документ о недавно перенесенном COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест

ВЛАДИВОСТОК, 15 октября. /ТАСС/. Власти Приморья с 15 ноября вводят систему посещения учреждений культуры, спорта, кафе и ресторанов с обязательным предъявлением документов о вакцинации от коронавируса с QR-кодом. Соответствующее постановление в пятницу подписала председатель регионального правительства Вера Щербина.

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Требование не будет распространяться на жителей края моложе 18 лет, людей, предъявляющих документ о недавно перенесенном коронавирусе, и посетителей, у которых есть отрицательный ПЦР-тест, с даты проведения которого прошло не более 72 часов.

Учреждениям культуры, спорта и общественного питания необходимо установить мобильные ограждения, чтобы упорядочить поток посетителей для организации проверки действия QR-кодов.

С начала пандемии в Приморье выявлено 72 180 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 64 406 человек, умерли 1 202 пациента. Вакцинировались 441 206 граждан. В регионе действует режим повышенной готовности. Введена обязательная вакцинация для работников некоторых сфер деятельности, в том числе образования, здравоохранения, торговли и транспорта.

Теги
РоссияПриморский крайПандемия COVID-19
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