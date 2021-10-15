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Пандемия COVID-19

Гутерриш заявил, что 40% человечества не могут позволить себе здоровое питание

Растет число голодающих и недоедающих, а также страдающих ожирением, отметил генсек ООН

ООН, 15 октября. /ТАСС/. Примерно 3 млрд человек - около 40% всего населения Земли - не могут позволить себе здоровое питание. Об этом заявил в пятницу генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в видеообращении по случаю Всемирного дня продовольствия.

"Сегодня 40% человечества не могут позволить себе здоровое питание. Это 3 млрд человек, - сказал он. - Растет голод, растет количество недоедающих, а также страдающих ожирением".

Гутерриш отметил, что в результате пандемии коронавируса и вызванных ею проблем в экономике ситуация серьезно ухудшилась - нехватку еды сейчас испытывают около 140 млн человек. "В то же время те способы, с помощью которых мы выращиваем, потребляем и утилизируем продовольствие, тяжелым бременем ложатся на нашу планету. Они создают беспрецедентный груз для наших ресурсов, климата и окружающей среды, а также обходятся нам в триллионы долларов", - добавил генеральный секретарь ООН.

Теги
Гутерриш, АнтониуПандемия COVID-19
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