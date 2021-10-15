УФАС выявило нарушения антимонопольного законодательства в действиях администрации Перми

ТАСС, 15 октября. Пермское Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России вынесло предупреждение администрации Перми, которая предоставила преимущество одной из компаний, претендовавших на заключение концессионного соглашения. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе ведомства.

"Пермское УФАС России вынесло предупреждение администрации Перми, в действиях которой были обнаружены признаки нарушения закона о защите конкуренции. Власти города применили неравный подход в оценке хозяйствующих субъектов на соответствие закону о концессионных соглашениях, создав преимущественные условия ООО "ПСК", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в администрацию Перми поступило обращение ООО "ПСК" с инициативой заключения концессионного соглашения в отношении объектов коммунальной инфраструктуры Перми. В ответ администрация направила ООО "ПСК" письмо о возможности заключения соглашения. Между тем, как выяснило антимонопольное ведомство, компания не представила документы, подтверждающие наличие необходимых для инвестиций денежных средств или возможности получить их в кредитной организации, что не соответствует требованиям закона о концессионных соглашениях.

Также на предложение о заключении концессионного соглашения в отношении объектов тепло- и водоснабжения Перми, размещенное на официальном сайте, откликнулось ООО "РКап Концессионная компания № 10", однако заявка компании правомерно была отклонена из-за того, что общество не представило документы, подтверждающие наличие у компании необходимых для инвестиции денежных средств.

"Проанализировав представленные документы, УФАС пришло к выводу, что обе организации не представили документы, подтверждающие наличие у них необходимых для инвестиций средств или возможности их получения в кредитной организации, как того требует закон о концессионных соглашениях. Несмотря на это, администрация Перми приняла решение о возможности заключения концессионного соглашения с ООО "ПСК" и отклонила заявку ООО "РКап Концессионная компания № 10". Таким образом, одна компания была поставлена в преимущественное положение по сравнению с другой, что является нарушением антимонопольного законодательства", - цитирует пресс-служба начальника отдела контроля органов власти и процедур торгов Пермского УФАС России Марка Раева.

Администрация Перми исполнила предупреждение Пермского УФАС, отозвав письмо ООО "ПСК" о возможности заключения концессионного соглашения.