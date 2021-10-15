В Израиле заявили, что с РФ выступают против антисемитизма и попыток переписать историю

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 октября. /ТАСС/. Израиль и Россия выступают единым фронтом против антисемитизма и любых попыток переписать историю. Об этом говорится в статье министра иностранных дел еврейского государства Яира Лапида, опубликованной в пятницу в израильской газете Yedioth Ahronoth.

"Израиль и Россия выступают сегодня единым фронтом против антисемитизма и любых попыток переписать историю Холокоста. Это важнейшее послание всему миру. Мы стояли по одну сторону исторической баррикады в величайшей и ужаснейшей борьбе за судьбы человечества во Второй мировой войне. Еврейский народ и Государство Израиль всегда будут помнить решающий вклад Красной армии в победу над нацистской Германией и в освобождение евреев из лагерей смерти", - написал Лапид.

"В армиях союзников служили более 1,5 млн солдат-евреев. Одним из них был мой дядя, Лаци Лампель, который убежал из трудового лагеря и присоединился к Красной армии, став одним из полумиллиона евреев, воевавших в армии СССР и в партизанских отрядах. Двести тысяч из них не вернулись с полей сражений", - продолжил он.

"Моего отца Томи Лапида спас советский самолет. Зимой 1945 года нацисты вели по улицам Будапешта колонну евреев, в которой были мой отец - тогда маленький мальчик - и его мать, моя бабушка. Советский самолет спикировал на колонну, вызвал панику, и люди разбежалась. Бабушка воспользовалась суматохой и затолкала папу в маленький уличный туалет, таким образом он спасся от смерти", - рассказал глава МИД Израиля.

Мир на Ближнем Востоке

По словам Лапида, стремление добиться мира и стабильности на Ближнем Востоке объединяет Израиль и Россию.

"Россию и Израиль объединяет общее желание добиться мира и стабильности в нашем регионе (на Ближнем Востоке - прим. ТАСС). Израиль считает Россию важным партнером в региональной и стратегической перспективе. Иранская ядерная угроза, ситуация в Сирии и других районах Ближнего Востока - все эти вопросы открыто и искренне обсуждаются между нашими лидерами", - написал Лапид.

Глава израильского МИД поблагодарил руководство РФ "за то, что оно в значительной степени способствовало пониманию и координации, которых обе страны [Израиль и Россия] смогли достичь по важным вопросам национальной безопасности". "Эти и многие другие темы составляют прочную основу наших отношений", - отметил он.

"Я хотел бы поблагодарить президента [РФ] Владимира Путина за продвижение отношений между двумя странами и министра иностранных дел [России] Сергея Лаврова за многолетнее руководство дипломатическими отношениями Российской Федерации и Государства Израиль", - добавил Лапид.

Сотрудничество в области медицины и хайтека

Кроме того, Лапид заявил, что Израиль заинтересован в широком сотрудничестве с Россией в области медицины, науки и высоких технологий.

"И Израиль, и Россия очень заинтересованы в широком сотрудничестве в области медицины, высоких технологий, науки и исследований, сельского хозяйства и инфраструктуры. Нет такой сферы, где мы не можем обогащать друг друга инновациями и работать вместе", - написал Лапид. Он отметил, что израильская сторона "находится в процессе переговоров о подписании соглашения о зоне свободной торговли между Израилем и Евразийским союзом (Евразийский экономический союз, ЕАЭС - прим. ТАСС) , членом которого является Россия". "Это соглашение позволит значительно улучшить наши экономические и торговые связи на благо обеих сторон", - добавил глава израильского МИД.

"18 октября исполняется 30 лет с момента возобновления отношений между Израилем и Россией, но связи между еврейским и русским народами существуют веками", - продолжил Лапид. "Наши страны и народы связывает широкий и большой человеческий мост. Сотни тысяч русскоязычных израильтян и сотни тысяч российских евреев ежедневно соединяют Россию и Израиль множеством разнообразных связей и возможностей. Они и их друзья помогают укреплять контакты в области экономики, туризма, науки и культуры", - добавил он.

"Если посмотреть на то, чего мы достигли за три десятилетия, то можно смело этим гордиться и с надеждой ожидать не менее значительных достижений в будущем", - продолжил министр иностранных дел Израиля. "Я уверен, что сегодня у нас есть такая историческая возможность. Сегодня более чем когда-либо мы можем углубить отношения между двумя народами, сделать их ближе", - добавил он, отметив, что "на нас лежит двойная ответственность: помнить прошлое и заботиться о будущем".

Лапид напомнил, что более 10 лет назад Израиль и РФ "подписали соглашение о безвизовом режиме, которое увеличило поток туристов между нашими странами более чем в пять раз". "До начала пандемии коронавируса из России в Израиль и наоборот каждый год путешествовали почти миллион туристов. Еженедельно вылетало около сотни рейсов. Мы уверены, что вернемся к этим масштабам после победы над коронавирусом", - добавил он.