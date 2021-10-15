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Пандемия COVID-19

Число заразившихся коронавирусом в ХМАО превысило 78 тыс. с начала пандемии

За последние сутки в регионе зарегистрировали 224 новых случая COVID-19

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 октября. /ТАСС/. Количество зараженных новой коронавирусной инфекцией в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО - Югре) за сутки увеличилось на 224 человека, превысив с начала пандемии показатель в 78 тыс., сообщил в пятницу оперативный штаб региона.

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"За последние сутки в регионе зарегистрировано 224 новых случая коронавирусной инфекции в муниципальных образованиях. Общее число подтвержденных случаев за время пандемии составило 78 188", - говорится в сообщении.

За время пандемии 74 093 пациента в регионе выздоровели, 1 178 умерли.

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РоссияХанты-Мансийский автономный округПандемия COVID-19
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